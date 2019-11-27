Son Dakika Haberleri: İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya'da İYİ Parti'nin üye standına saldırarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İYİ Parti standına saldıran şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da İYİ Parti'nin üye standına saldırarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Nurettin Soykan Meydanı'nda kurulan üye kayıt standına gece yarısı yapılan saldırıda içerideki malzemelere zarar verildi. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, standa zarar verdiği iddiası ile G.K. isimli şahsı gözaltına aldı.


Parti yönetimi, yapılan saldırının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini ve olayın takipçisi olacaklarını ifade etti. - MALATYA

İYİ Parti, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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