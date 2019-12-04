Son Dakika Haberleri: İYİ Parti standına saldırı iddiası
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İYİ Parti standına saldırı iddiası

6 saat önce

Kayseri'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de İYİ Parti standına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti İl Başkanlığı, 25 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" standına saldırı gerçekleştirildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İ.M.E, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınarak, Reşat Vural Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, zanlıya destek olmak amacıyla karakol önünde toplanarak bir süre slogan atan grup, polisin uyarısı üzerine dağıldı.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığından 25 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla stant açıldığı belirtilerek, açılan standa bir siyasi partinin gençleri tarafından saldırıldığı ve kadınların el ilanı dağıtmasına engel olunduğu iddia edilmişti.

İYİ Parti standına saldırı iddiası

İYİ Parti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:19 Kaynak: AA
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Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası
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