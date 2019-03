İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Haymana, "Talaslıların Feryadı Görmezden Gelinemez"

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, ekonomik krizin bedelini ödemek zorunda kalan yoksul ve dar gelirli Talaslıların sesi oldu.

İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, ekonomik krizin bedelini ödemek zorunda kalan yoksul ve dar gelirli Talaslıların sesi oldu. Av. Haymana, "Evine tane tane meyve, sebze almak zorunda kalan hemşerilerimizin feryadı görmezden gelinemez." dedi.



İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dursun Ataş ile birlikte Mevlana Mahallesindeki Anayurt Semt Pazarını ziyaret etti.



Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Av. Osman Haymana ve Dursun Ataş pazarda yürümekte güçlük çekti.



Av. Haymana ve Ataş pazarcı esnafı ile alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Pazarcı esnafı tezgahtaki ürünleri halden pahalıya aldıklarını ve neredeyse zararla satmak zorunda kaldıklarını, aksi halde siftahsız evlerine gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.



Vatandaşlar ise hayat pahalılığının her gecen gün boyunlarını büktüğünü, kilo kilo değil, tane tana meyve-sebze almak zorunda kaldıklarını belirterek, Av. Haymana ve Ataş'a, "Kurtarın bizi." Diye feryat etti.



Vatandaşların yaşadığı ekonomik şartların ağır olduğuna dikkat çeken İyi Parti Talas Belediye Başkan Adayı Av. Osman Haymana, "Ülkede her şeyi süt liman gibi göstermek, her şey güllük gülistanlıkmış gibi seçmenin karşısına çıkmak kusura bakmayın ama utanç verici. Neden? 17 yıldır ülkeyi yöneteceksiniz ve ülkedeki oluşan sorunların faturasını muhalefete ödetmeye kalkacaksınız! Milletimizi alışveriş yapmayı bırak, karnını neredeyse zor doyurur hale getireceksiniz ve burada faturayı yoksul ve dar gelirli milletimize ödeteceksiniz! Çok ayıp. İnsana gülerler. Talas'ta kiminle karşılaşsam dedikleri tek şey şu; 'Sizde onlar gibi söz verip de yerine getirmeyecekseniz bizi rahat bırakın' diyor. Milletimizin siyasetçilere bakışını değiştirip, inancını kırdınız. Gittiğimiz her yerde sizlerin verdiği ve yerine getirmediği sözlerle muhatap oluyoruz. Ben milletimize söz vereceğim ve yerine getirmeden karşılarına çıkacağım! Bu mümkün değil. Ben sözümü tutmadığım zaman bırakın milletin karşısına çıkmayı evimden dışarıya çıkamam. Talaslı hemşerilerimiz bizlere inanıyor ve güveniyor. Gittiğimiz her yerde 'Kurtarın bizleri' diye feryat ediyor. Geçmişi ter temiz olan Talas'ın kirini, pisini süpürüp atacağız. Talas'ı hak ettiği değerlere ulaştırıp yaşanabilir bir merkeze dönüştüreceğiz. Hemşerilerimiz Talas'ta hiçbir sorun olmadan yaşayacak." dedi. - KAYSERİ

