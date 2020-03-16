Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığına Daniyel Mercan yeniden seçildi - Son Dakika
İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığına Daniyel Mercan yeniden seçildi
6 saat önce
İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığına yeniden Daniyel Mercan seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: AA
İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığına yeniden Daniyel Mercan seçildi.
İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 3 adayın seçime girdiği genel kurulda, 184 oy alan Daniyel Mercan yeniden başkan oldu.
Kongreye partililer katıldı.
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak