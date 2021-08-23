İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Artvin'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Millet İttifakı ile Türkiye'deki siyasal iklimin değişeceğine inanıyoruz ve toplum da bu konuda çok ciddi destek veriyor." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Tatlıoğlu, Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaretinin ardından Yusufeli ilçesine geçti.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'i ziyaret eden Tatlıoğlu, yapımı süren Yusufeli Barajı ile Yusufeli yeni yerleşim yerine ilişkin bilgi aldı.

Tatlıoğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ve Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile Artvin ve Yusufeli ilçesinde sorunları yerinde görmek için bir dizi temas ve ziyarette bulunduklarını söyledi.

Artvin'in doğa harikası zor bir coğrafya olduğunu belirten Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Buralarda tutunmak, buralarda yaşamak, yaşamı sürdürmek doğal olarak diğer yerlere göre zor. Burada uzun süredir devam eden enerji yatırımları var. Bunların hepsini yerinde görüp insanımızın bunlarla ve günlük yaşamıyla ilgili bu bölgedeki sorunları görmek için geldik. Bunları derledik, topladık, özellikle de ilçelerimizin kendilerine has sorunlarını rapor halinde götürüyoruz. Bunları siyasetin gündemine taşıyacağız. Toplumumuzla paylaşacağız. Bir kısmını da Türkiye'yi yönetenlere ileteceğiz. Toplamıyla ilgili de biz bu çözümleri kendimiz üreterek kendi programlarımız dahilinde çözeceğiz."

Türkiye'de insanların günlük yaşantılarıyla televizyonda konuşulanlar arasında irtibat olmadığını öne süren Tatlıoğlu, "İnsanımız gündüz çok sıkıntılı bir hayat içerisinde. 12 milyon işsiz uyanıyor her gün. Türkiye'de bir fakirleşme var ve gittikçe yaygınlaşıyor. Türkiye'nin sorunları birikiyor. Üzücü olan bunların konuşulmaması. Bunların Türkiye'yi yönetenler tarafından toplumla paylaşılmaması. Bizim Türkiye'de yaptığımız, genel başkanımızın yaptığı şey, bu programlar neticesinde toplumumuzla paylaşıyoruz, notlarımızı alıyoruz ve siyasetin gündemine taşıyoruz." diye konuştu.

Tatlıoğlu, bir gazetecinin cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sorusu üzerine, AK Parti dönemi sonrası Türkiye'yi kimin yöneteceğinin sorulduğunu belirterek, siyasi parti olduklarını, Türkiye'yi yönetmek istediklerini, Millet İttifakı ile çıktıkları yolda çok ciddi mesafe aldıklarını söyledi.

"Millet İttifakı ile Türkiye'deki siyasal iklimin değişeceğine inanıyoruz ve toplum da bu konuda çok ciddi destek veriyor." diyen Tatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Millet İttifakı'nın bir sorunu olacağını düşünmüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu da adaydır, biz ona saygı gösteriyoruz. Adaylığının konuşulması, Akşener'in adaylığının konuşulması da tabiidir. Tabii olmayan şey, bir partinin genel başkanının adaylığının konuşulmamasıdır. Bunlar gayet tabiidir, biz saygı duyuyoruz. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak konusu, genel başkanlar partileriyle bir araya gelerek hiçbir problem olmadan çözülür."

Tatlıoğlu, esnaf ziyaretinin ardından bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda Yusufeli yeni yerleşim yerine dair vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.