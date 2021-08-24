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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

24.08.2021 21:34
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, göçmen konusuna ilişkin Türkiye'nin tutumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile paylaşılarak devlet politikası şeklinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, göçmen konusuna ilişkin Türkiye'nin tutumunun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile paylaşılarak devlet politikası şeklinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Adapazarı ilçesinde yer alan il başkanlığına gelen Tatlıoğlu ve beraberindeki İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Samsun Milletvekili Erhan Usta, Prof. Dr. Ümit Özlale, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve partililer tarafından karşılandı.

Tatlıoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, parti politikalarını iş dünyası ve ticaret sahipleriyle doğrudan paylaştıklarını, Sakarya'nın da genç nüfusu, dinamik üretim yapısı ve ciddi değişim gücüyle Türkiye'nin lokomotif illerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bugün Türkiye'de göçmen sorunun konuşulduğunu ve çok ciddi tedirginliğin olduğunu savunan Tatlıoğlu, Sakarya'nın sokaklarında, iş yerlerinde, lokantalarında, kahvehanelerinde, kafelerinde bunların konuşulduğunu ifade etti.

Tatlıoğlu, son zamanların en önemli gündeminin göç olduğuna değinerek, "Bu konudaki en net tutumunu ifade eden siyasi sayın Meral Akşener'dir. 'Herkes vatanında mutludur' başlığı altında bunun çözümünü 2017 yılında göstermiştir. Bu sorun Suriyelilerin, Afganistanlıların sorunu değil, şu an 8 milyon göçmenle nüfusu 92 milyon olmuş Türkiye'nin sorunudur. Her birimizi ilgilendirmektedir. Dünyanın bu konudaki tutumu bellidir. Türkiye'nin tutumu da TBMM ile paylaşılarak devlet politikası olarak yürütülmelidir." diye konuştu.

Göçmen sorunuyla ilgili yabancı basında yer alan haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatlıoğu, ülkenin üçüncü partisi olarak bu konudaki taahhütlerin neler olduğunu bilmediklerini ancak yabancı ülkelerin yetkililerinin bundan haberdar olduklarını öne sürdü.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin siyasal iklim değişikliği ile içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulabileceğini ve ülkenin ana sorunlarının birlikte çözümünün mümkün olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de siyasal iklim değiştiğinde, adalet ve liyakatın bu ülkenin sınırlarına giriş yaptığı anlaşılırsa bir ay içinde Türkiye siyahla beyaz gibi ayrışır." şeklinde konuştu.

Erhan Usta da ekonomik sorunları bir iki ayda çözülebilecek sorunlar olmadığını vurgulayarak, güven ikliminin tesis edilmesiyle belirgin şekilde makroekonomik ölçekte iyileşmelerin görüleceğini kaydetti.

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Sakarya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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