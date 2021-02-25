İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

25.02.2021 15:13
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar doların nerede olduğunun tartışıldığını" ifade ederek, "Türkiye'de Merkez Bankası istatistikleri 2016 yılında donmuş, verileri çalışmıyor.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Merkez Bankasının kasasındaki 128 milyar doların nerede olduğunun tartışıldığını" ifade ederek, "Türkiye'de Merkez Bankası istatistikleri 2016 yılında donmuş, verileri çalışmıyor. Sorumuz şu; nasıl satıldı, kimlere satıldı, ortalama kaç liradan satıldı ve zaman aralığı nedir?" dedi.

Parti çalışmaları için beraberinde bazı milletvekilleri ile Konya'ya gelen Tatlıoğlu, Hilton Garden Inn Otel'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Merkez Bankası rezervlerinin eksi 40 milyar dolara düştüğü iddiasında bulunan Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye bir haftadır Merkez Bankasındaki rezervleri tartışıyor. 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabı... Bakıyoruz açıklamalara Merkez Bankası döviz satmamış ama Merkez Bankasının dövizleri satılmış. Bu kadar büyük miktarda ve bu kadar sürede... Dünyadaki bütün merkez bankaları döviz işlemlerini en geç 1 hafta içinde paylaşır. Türkiye'de Merkez Bankası istatistikleri 2016 yılında donmuş, verileri çalışmıyor. Sorumuz şu; nasıl satıldı, kimlere satıldı, ortalama kaç liradan satıldı ve zaman aralığı nedir?"

Türkiye'de politika faizinin yüzde 17, Güney Kore'de yüzde yarım olduğunu ifade eden İsmail Tatlıoğlu, "Bizden sonra en yüksek faiz yüzde 4 ile Meksika'da. Dünya yüksek faiz ve enflasyon dönemlerini kapatalı 20 yıl oldu. Bunun sebebi Türkiye'yi yöneten zihniyet. " ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, Türkiye'nin tarım deposu olan Konya'da ekili alanların 28 milyondan 18 milyona düştüğünü, bu nedenle Konya'nın göç alan bir il olmaktan çıkıp, göç veren bir şehir haline döndüğünü iddia etti.

Hükümetin hayata geçirmeyi planladığı Kanal İstanbul projesine de karşı çıkan Tatlıoğlu, bu projeye alternatif olarak Konya ve çevresindeki 7 ilin sulama sorunu çözeceğine inandığı "Kanal Konya Projesi"nin hayata geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

İsmail Tatlıoğlu, Türkiye, Konya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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