İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

26.10.2020 16:09
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 2021 bütçesinin vizyonu olmadığını savunarak, "Bu bütçe Türkiye'yi nereye taşıyacağını tarif edemiyor.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 2021 bütçesinin vizyonu olmadığını savunarak, "Bu bütçe Türkiye'yi nereye taşıyacağını tarif edemiyor. Uzun bir bütçe tecrübesine sahip Türkiye'de bu bütçenin adı olsa olsa 'dağınık bütçe modeli' olur." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üç yıl önce 25 Ekim 2017'de Türk siyasetinde derinleşen demokrasi noksanına, ifade hürriyetine yönelik kısıtlamalara, dağılan yargı düzenine, tüm evrensel ilkelerinden uzağa savrulmuş medya düzenine, yoksulluğa, yolsuzluğa, umutsuzluğa karşı milletin itirazı olan İYİ Parti'nin kurulduğunu söyledi.

İYİ Parti'nin, kuruluşundan itibaren ciddi engellemelerle karşılaştığını savunan Tatlıoğlu, "Parlamentoda yer aldığımız ilk günden bu yana yasama faaliyetlerine siyah-beyaz şeklinde yaklaşmadık. Bizim için aslolan milletimizin refahı, milletimizin huzurudur. Milletin menfaatine uygun bulduysak olumlu oy kullandık, uygun bulmadıysak da kimlerin ne oy kullandığına bakmadan olumsuz oy kullandık." diye konuştu.

Parlamentodaki tüm koltukların milletin emaneti olduğu bilinciyle siyaset yaptıklarını dile getiren Tatlıoğlu, "Milletten başka dayanağımızın olmadığı da herkesin malumudur. Sayın Genel Başkan Meral Akşener'in önderliğinde günden güne büyüyen İYİ Parti, bundan 3 yıl önce harekete geçirdiği iradeyi iktidara taşıyana dek yürümeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

"Keyfi çok kaçmış bir Türkiye"

Tatlıoğlu, hükümetler ve yönetimlerin bütçeyi yürütmekle mükellef olduğunu belirterek, parlamentonun da bütçe yapma ve denetleme sürecinde birinci derecede aktör olduğunu kaydetti.

"Bu bütçeye de diğer bütçelerde olduğu gibi imtihana girecek öğrenci titizliğiyle çalışıyoruz." diyen Tatlıoğlu, katkı sunmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

İsmail Tatlıoğlu, ekonominin yapısal tıkanma içinde olduğunu öne sürerek, iktidarın bütçeye kaynak değil, sorunlar biriktirdiğini ileri sürdü.

"12,5 milyon işsize bu bütçede derman olacak bir işaret yok." diyen Tatlıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının ifadelerinden de anlıyoruz ki saray ile milletin arasında mesafe açılmış ve büyük duvarlar örülmüştür. 'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen vatandaşa 'Keyif çayı iç' demek, milletle çok ayrı yerlerde yaşanıldığını gösteriyor. Sarayın ve etrafının belki içtiği çaydan keyfi yerinde olabilir ama biz bütün Türkiye'yi dolaşıyoruz ve Türkiye, gerçekten keyfi çok kaçmış bir Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların yarınlarıyla ilgili endişe içinde olduğunu savunan Tatlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bütçenin bir vizyonu yok. Bu bütçenin Türkiye'ye bir vaazı ve bir vaadi yok. Bu bütçe Türkiye'yi nereye taşıyacağını tarif edemiyor ve etmiyor. Gerçekten uzun bir bütçe tecrübesine sahip Türkiye'de bu bütçenin adı olsa olsa 'dağınık bütçe modeli' olur. Çünkü baktığınızda alelacele, aynen Meclis'e sunulduğu gibi, bazı rakamların güncelleştirildiği bir metnin ötesine gitmiyor. Bir bütünlüğü, bir hedefi yok. Fonksiyonlarını yitirmiş bir bütçe."

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, ekonomiye makro bir bakış gerektiğini ve bütüncül bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Siyasal atmosferin değişmesinin bir gereklilik olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, Türkiye'nin bu şekilde kendini bulacağını ve çıkış yapan bir ülke olacağını söyledi.

Tatlıoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili bir girişim olup olmadığının sorulması üzerine, "Böyle bir girişim yok. Ne disiplin kurulunda ne de partimizde bugün itibariyle ve yarın itibariyle de böyle bir gündem yok." dedi.

MHP ve AK Parti'de blok değişiklik yapılabildiğini ancak ses çıkmadığını ileri süren Tatlıoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in, blok liste yetkisi verilmesine rağmen, herkesin aday olabileceği bir süreç tercih ettiğini aktardı. Tatlıoğlu, "Problemler var diye demokratik siyasetin önünü kapatmayacağız. İstiyoruz ki siyasi partiler ve parlamento millete dayansın. Milletin meseleleriyle ilgileniyoruz. " diye konuştu.

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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