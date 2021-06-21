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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

21.06.2021 18:22
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'de milli iradeyi saptırıcı ve yanıltıcı hiçbir sürecin başarı sağlayamayacağına geçmiş örnekleriyle bolca şahitlik edilmiştir.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye'de milli iradeyi saptırıcı ve yanıltıcı hiçbir sürecin başarı sağlayamayacağına geçmiş örnekleriyle bolca şahitlik edilmiştir. Bundan sonra da asla milli iradeye gölge düşmeyecektir." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır Hani'de AK Parti İlçe Başkanlığına, İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti şiddetle kınadığını söyledi.

Bunun siyasetin ve Türkiye'nin üzerinde gölge oluşturmayacağına inandıklarını belirten Tatlıoğlu, "Türkiye'de milli iradeyi saptırıcı ve yanıltıcı hiçbir sürecin başarı sağlayamayacağına geçmiş örnekleriyle bolca şahitlik edilmiştir. Bundan sonra da asla milli iradeye gölge düşmeyecektir. Milli irade üzerinden Türkiye'nin kendisine yakışan dünya üzerindeki yerini alacağına inancımız tamdır." diye konuştu.

"Fakirlik yaygınlaştı"

Türk ekonomisinin kırılgan yapısının pandemiyle birlikte daha da farklılaştığını ileri süren Tatlıoğlu, Türkiye'nin genel olarak, doğrudan destek konusunda çok gerilerde kaldığını iddia etti.

Tatlıoğlu, fakirliğin yaygınlaştığını ve derinleştiğini öne sürerek, 23,5 milyon kişinin fakirlik sınırının altında yaşadığını savundu. Tatlıoğlu, "Her 4 kişiden birisi, hatta birisinden biraz daha fazlası açlık sınırının altında." dedi.

Diyanetin fitre açıklamasıyla yapılan hesaba göre 4 kişilik bir aileye karnını doyurması için 3 bin 360 lira gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Asgari ücretin 2 bin 835 lira olduğunu düşündüğümüzde her asgari ücretli aile 535 lira ilave gelir desteğine, fitreye muhtaç." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlıoğlu, Türkiye'yi yönetenlerin, pandemi sürecinde insanların yanında olmayı beceremediğini iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasının ardından Türk lirasının yaklaşık 25 kuruş değer kaybettiğini öne süren Tatlıoğlu, Erdoğan'ın konuşmalarını, hitabını bunu dikkate alarak yapmasını talep etti.

Sisteme yönelik eleştirilerde de bulunan Tatlıoğlu, "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'deki problemleri derinleştirmiş ve yaygınlaştırmıştır." diye konuştu.

Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra Türkiye'nin dünya ile negatif ayrıştığını savunarak, net doğrudan yabancı yatırımların Cumhuriyet tarihinde ilk defa negatif olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, "Bugün Sayın Erdoğan'ın, kadrolarının ve partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkenin önündeki en büyük engeli teşkil ettiğini söylemek doğru olacaktır." ifadesini kullandı.

Tatlıoğlu, gazetecilerin Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılması istemli davada iddianameyi oy birliğiyle kabul ettiğine dair değerlendirmesini sorması üzerine, hem Anayasa Mahkemesini hem hukukun işleyişini hem de Erdoğan'ın ifadelerini takip ettiklerini belirtti.

Bir gazetecinin, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD tarafından da iadesinin istendiğini belirterek, "İkinci Rıza Sarraf olayına dönüşür mü?" şeklindeki sorusuna Tatlıoğlu, "Bütün bunlar ondan çok daha fazla. Ne yazık ki askerlerin başına çuval geçirme için Amerika'ya tavır koyamayan Türkiye her şeyini koydu. Artık Amerika-Türkiye ilişkileri Erdoğan-Amerika ilişkilerine döndü. Biz bütün bunların üzerine bir devlet duruşu sergilemeyi bekliyoruz." cevabını verdi.

İYİ Parti, Türkiye, Milli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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