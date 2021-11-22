İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Faiz ve enflasyon hedefinin tutması mümkün değil - Son Dakika

İYİ Parti'li Tatlıoğlu: Faiz ve enflasyon hedefinin tutması mümkün değil

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye gibi birden fazla para biriminin kullanıldığı bir ülkede döviz hedefleri tutmuyorsa başka bir şeye bakmanın anlamı yok. Türkiye'de faiz ve enflasyon hedefinin tutması mümkün değil" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatlıolğu, "Tek kişilik hükumet sisteminin getirdiği tabloda bugün milletimiz ciddi bir sıkıntı içerisindedir. Sorun sadece ekonomik bir sıkıntı değil yargısıyla diplomasisiyle eğitimiyle kamu iradesiyle liyakatıyla bir yapısal tıkanmadır. Bu yapısal tıkanmanın açılması ve Türkiye'nin kendine yakışır bir yere çıkışı ancak siyasal iklimin değişmesiyle mümkündür" diye konuştu.

Tatloğlu, Türkiye'de Merkez Bankası sorunu yaşandığını savunarak, "Artık Türkiye'nin bir Merkez Bankası yoktur. Türkiye'de Merkez Bankası ile tapu idaresinin arasında hiçbir fark kalmamıştır. Bu farkı da anlamadıklarını Sayın Erdoğan ve ekibinin bütün dünyaya göstermiş olduklarını üzülerek gözlemlemekteyiz. Uluslararası basında bu artık karikatürize edilmeye başlanmış ve buda bizi cidden üzmektedir" değerlendirmesinde bulundu.İYİ Parti'li Tatlıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e düşürmesine rağmen ortalama faizlerin yüzde 20,50'ye tırmandığını kaydederek, "Yanlış yönetim sonucu Türkiye'nin borçlanma maliyeti de yükselmiştir çünkü değerleri düşmüştür" dedi.

İsmail Tatlıoğlu, hükumetin ekonomi politikalarını değiştirmediği takdirde, Türkiye'de enflasyon ve faiz hedefinin tutmayacağını söyleyerek, "Türkiye gibi birden fazla para biriminin kullanıldığı bir ülkede döviz hedefleri tutmuyorsa başka bir şeye bakmanın anlamı yok. Türkiye'de faiz ve enflasyon hedefinin tutması mümkün değil. Bu süreç 2022 yılında asgari yüzde 40'lık bir enflasyonu getirecektir" diye konuştu.

Besti KARALAR/ ANKARA,