İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu'ndan Kovid-19 aşısı çağrısı - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda çağrıda bulunarak "Vatandaşlarımızın aşı olmaları konusundan sorumlu davranmaları gerektiğini belirtiyoruz. Vatandaşlarımızın en hızlı şekilde hareket ederek aşılarını tamamlaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Tatlıoğlu, Bursa İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında çok hızlı bir artış seyrinin olduğunu, 4 binlerde olan vaka sayısının 10 gün içinde 14 binlerin üzerine çıktığını belirtti.

Vaka sayılarında hızlı yükselişin söz konusu olduğunu işaret eden Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda gerekli sorumluluk üstlenilmezse, Sağlık Bakanlığı ve gerekli kamu tarafından farkındalık yaratılmazsa hızlı bir şekilde tekrar kapanmaya geçmemiz gerekebilir. Bilhassa aşı olmayan vatandaşlarımıza biz de bir çağrı yapmak istiyoruz. Her bireyin aşı olması kalanlarımız için çok önemlidir. Aşı olan Kovid olmuyor mu oluyor ama bu aşı olanlar için hayati bir sorun söz konusu değildir. Ölüm sebebi olmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşı olmaları konusundan sorumlu davranmaları gerektiğini belirtiyoruz. Vatandaşlarımızın en hızlı şekilde hareket ederek aşılarını tamamlaması gerektiğine inanıyoruz."

Tatlıoğlu, bu konuda kamunun ve Sağlık Bakanlığının da daha iyi bir farkındalık yaratması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

"Göç dalgası sorunu var"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, Türkiye'nin gündeminde Afganistan'dan İran'ı aşıp Türkiye'ye gelen bir göç dalgası sorunu olduğunu da ileri sürdü.

Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna da değinen Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu kadar göçü hazmedebilme imkanı yok. Bunu çok hızlı bir şekilde TBMM'nin bir meselesi haline getirip seri politikalar üreterek diplomasi ekseninde çözümlemek lazım. Hem göçe zorlananlar açısından hem Türkiye'de yaşayanlar açısından bu problemi çözmek Türkiye'yi yönetenlerin yönetim kabiliyetlerine, politika üretmelerine ve uluslararası politikadaki etkinliklerine bağlı bir olaydır. Bunun da asla bu çerçevede Avrupa'ya karşı göçmenleri göğüsleyen bir ülke rolünü Türkiye kaldırabilecek ve bununla yürüyebilecek bir pozisyonda olmadığını bir kere daha söylüyoruz. "

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