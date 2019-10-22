İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısına katılan milletvekilleri ve vatandaşlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve partililerle sohbeti Meral Akşener'in kürsüde konuşması Meral Akşener'in İzmir'de görevli bir parti çalışanıyla tokalaşması ve sarılması ANKARA - İYİ Parti Genel...
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:49 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısına katılan milletvekilleri ve vatandaşlar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve partililerle sohbeti
Meral Akşener'in kürsüde konuşması
Meral Akşener'in İzmir'de görevli bir parti çalışanıyla tokalaşması ve sarılması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı. (detaylar)
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