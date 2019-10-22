Son Dakika Haberleri: İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

14 dakika önce

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısına katılan milletvekilleri ve vatandaşlar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve partililerle sohbeti Meral Akşener'in kürsüde konuşması Meral Akşener'in İzmir'de görevli bir parti çalışanıyla tokalaşması ve sarılması ANKARA - İYİ Parti Genel...

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısına katılan milletvekilleri ve vatandaşlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve partililerle sohbeti

Meral Akşener'in kürsüde konuşması

Meral Akşener'in İzmir'de görevli bir parti çalışanıyla tokalaşması ve sarılması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı. (detaylar)

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

Meral Akşener, İYİ Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:49 Kaynak: AA
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