Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, soruları cevapladı - TBMM
Son Dakika Güncel İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, soruları cevapladı - TBMM - Son Dakika

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, soruları cevapladı - TBMM

6 saat önce

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın soruları cevaplaması TBMM - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın soruları cevaplaması TBMM - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, soruları cevapladı - TBMM

Koray Aydın, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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