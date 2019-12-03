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İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, soruları cevapladı - TBMM
6 saat önce
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın soruları cevaplaması TBMM - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 Kaynak: AA
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın soruları cevaplaması TBMM - İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
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