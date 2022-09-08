Ankara'da 'Onkoloji Hastanesi Kapanmasın' Protestosu. Ayfer Yılmaz: "13 Şehir Hastanesi İçin 30 Hastanemiz ya İşlevsizleştirildi ya da Yıkıldı"

İYİ Parti Toplumsal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, "Ülke genelinde yapılan 13 şehir hastanesi için 30 tane hastanemiz ya kapatıldı ya işlevsizleştirildi ya da yıkıldı…Şimdi de sözleşme tutarı 2.2 milyar Euro olan, Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi yani müşteri garantisi için Ankara Onkoloji Hastanesi'nin yanında her biri eğitim ve araştırma hastanesi niteliğinde olan; Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus ve Ulucanlar Göz Hastanesi de kapatılmak istenmektedir" dedi.

İYİ Parti Toplumsal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, hastanenin kapatılacak olmasına tepki göstermek için bugün Onkoloji Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı. İYİ Partili Yılmaz'a; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ünzile Yüksel ve Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekilleri, Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve "Hastanemi Kapatmayın Platformu" üyeleri eşlik etti.

İYİ Partili Yılmaz şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN TEK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLAN ONKOLOJİ HASTANESİ KAPATILMAK İSTENMEKTEDİR"

"Önünde bulunduğumuz Ankara Onkoloji Hastanesi, ne yazık ki iktidarın yanlış, basiretsiz ve milletimizin sırtına yük olan politikaları nedeniyle kapatılmak istenmektedir.1956 yılında kurulan, 1989 yılında buraya taşınmış olan, 500 yatağa ulaşmış, 12 anabilim dalında, 4 yan dalda eğitim veren ve Türkiye'nin tek eğitim ve araştırma hastanesi olan bir onkoloji hastanesi bugün ne yazık ki kapatılmak istenmektedir. Dünya standartlarında yılda 400 bin hastamıza poliklinik hizmeti veren, 25 bin hastaya yataklı tedavi hizmeti veren ve bunu binlerce vatandaşımıza üst düzey hizmetle vefakarca sunan ve bu hastanemizin her zaman bilimsellik ve kalite amaçlanmıştır.

"ŞEHİR HASTANELERİ HEPİMİZİN BELLEĞİNE RANT MERKEZLERİ OLARAK KAZINMIŞTIR"

Hastanede sürekli bir eğitim merkezi vardır. Hemen yakınında il dışından gelen muhtaç olan hastalarımızı refakatçılarıyla kalabilecekleri Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkat Evi ve Yenimahalle Belediyesine ait Zübeyde Hanım Konukevi hizmet vermektedir. Peki neden bu hastane kapatılmak isteniyor? Milletimize sağlıklı hizmet veren ve erişilebilir olan bu hastaneler bir bir kapatılıyor. Çünkü milletimizin sırtına kambur olan şehir hastanelerinin yükümlendiricilerine hasta garantisi verildi. İktidarda rant uğruna, hastalarımızı müşteri sayarak hastanelerimizi bir bir kapatmakta. Şehir hastaneleri vatandaşlarımız için zamanında randevu almak ve muayene olmaları için neredeyse imkansız hale gelmiştir. Diğer taraftan sağlık hizmetinin kalitesi, sunumu, erişebilirliği tartışılırken şehir hastaneleri hepimizin belleğine rant merkezleri ve kime hizmet ettiği bilinen merkezler olarak adeta kazınmıştır.

"13 ŞEHİR HASTANESİ İÇİN 30 TANE HASTANEMİZ YA KAPATILDI YA İŞLEVSİZLEŞTİRİLDİ YA DA YIKILDI"

Bilkent Şehir Hastanesi yapılırken hangi hastanelerimizi kaybettik bir düşünelim mi; Ankara Numune Hastanesi, Yüksek İhtisas Hastanesi, Zekai Tahir Burak Hastanesi, Atatürk Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi… Hepsi birer araştırma hastanesi ve yüksek kalitede Türkiye'nin gururu olan hastaneler. Şu ana kadar ülke genelinde yapılan 13 şehir hastanesi için 30 tane hastanemiz ya kapatıldı ya işlevsizleştirildi ya da yıkıldı. Kapatılan bu hastanelerin etrafındaki esnaf zarara uğradı, çoğu iflas etti. Kent dokusu bozuldu, trafik içinden çıkılmaz bir hale geldi. Şimdi de sözleşme tutarı 2.2 milyar Euro olan, Etlik Şehir Hastanesi için verilen hasta garantisi yani müşteri garantisi için Ankara Onkoloji Hastanesi'nin yanında her biri eğitim ve araştırma hastanesi niteliğinde olan; Zübeyde Hanım Etlik Doğumevi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus ve Ulucanlar Göz Hastanesi de kapatılmak istenmektedir.

"İYİ PARTİ OLARAK HASTALARIMIZIN BİRER MÜŞTERİ OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ DEVASA ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN KAYBOLMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Biz İYİ Parti olarak tüm hastalarımızın birer müşteri olarak görüldüğü, devasa şehir hastaneleri içinde kaybolmalarına izin vermeyeceğiz. İYİ Parti iktidarında millete sözümüzdür, 'önce insan' ilkesiyle sağlık sisteminin her kademesinde önceden nitelikli bir şekilde yapılandırılacaktır. Sağlık sistemi, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla, her bir vatandaşımızı eşit bir şekilde kapsayan, sağlık çalışanlarının haklarını koruyan, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilecektir."

"NE OLUR BANA YARDIMCI OLUN, GİTMESİN BU HASTANE KALSIN YERİNDE. GİTMESİN, İSTEMİYORUZ"

Kanser tedavisi gördüğünü belirten ileri yaşlı bir kadın da hastanenin taşınmasına tepki gösterdi. Kadın, emekli maaşı ile zor geçindiğini belirterek "Ne olur bana yardımcı olun, gitmesin bu hastane kalsın yerinde. Gitmesin, istemiyoruz. Orayı yıkıp burayı yıkıp betonarmelerle canımızı çıkardılar, yeter" diye isyan etti.