İyi Partili Örs: Açıklanan Fındık Fiyatı Üreticiyi Yok Saymaktır

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "Hükümetin açıklamış olduğu bu fiyata baktığımız zaman anlaşılan o ki; AKP iktidarı Karadeniz'i gözden çıkarmıştır. Artan maliyetler, zamlar ve enflasyonu göz önüne alırsak açıklanan fındık fiyatını üreticiyi yok saymak olarak değerlendirebiliriz" dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına tepki gösterdi. İYİ Partili Örs'ün bugün yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

"Hükümetin açıklamış olduğu bu fiyata baktığımız zaman anlaşılan o ki; AKP iktidarı Karadeniz'i gözden çıkarmıştır. Artan maliyetler, zamlar ve enflasyonu göz önüne alırsak açıklanan fındık fiyatını üreticiyi yok saymak olarak değerlendirebiliriz. Biz İYİ Parti olarak, veriye dayalı, bilimsel hesaplamalarla; çiftçilerin kullandıkları arazinin kira değerini, bahçe ve ekipmanların amortismanını, tesis yıpranma değerini yani çiftçilerimize yıllardır unutturulan bütün giderleri hesaba katarak ve hesaplanan maliyetin üstüne fındık üreticimizin yüzü gülsün diye de yüzde 20 kar ekleyerek fındık üreticimizin emeğinin karşılığını alması adına fındık fiyatının en az 74 TL olması gerektiğini ifade etmiştik. Ama maalesef üreticilerin beklentilerinden uzak, sıkıntılarının daha da artacağı bir fiyat açıklandı. Açıklanan 54 TL fiyat, iktidarın üreticiyi görmezden geldiğinin, yerli ve millilik naralarının sadece sözde kaldığının göstergesidir."