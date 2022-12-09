İYİ Partili Hüseyin Örs taburcu oldu: Kimse bizi korkutamaz - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Partili Hüseyin Örs taburcu oldu: Kimse bizi korkutamaz

09.12.2022 22:04

Bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan ve yoğum bakımlık olan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs taburcu oldu. Hastane çıkışında basına açıklamalarda bulunan Örs, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını hatırlatarak, "Ben arabasının önü çöp kamyonuyla çevrilen, konuşacağı salonların elektrikleri kesilen, kapılarına kilit vurulan, evine baskın yapılan cesur liderin partisinin milletvekiliyim. Kimse bizi korkutamaz" ifadelerini kullandı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Örs, Meclis'te istenmeyen bir olay neticesinde hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tetkikler sonucu taburcu edilmesine karar verildiğini söyledi.
Kontrollerinin devam edeceğini belirten Örs, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Hüseyin Örs'ün açıklamaları şöyle:

"Sıkıntılı bir dönem geçirdik. Hayati tehlikeyle ilk gece buraya geldiğimde sağ olsunlar doktorlar müdahale ettiler. Şu anda iyiyim, sağlığım iyi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yumruk atma yeri değil, aziz milletimize hizmet etme yeridir. Bizim anlayışımız budur.

15 TEMMUZ'U İŞARET ETTİ

Ben arabasının önü çöp kamyonuyla çevrilen, konuşacağı salonların elektrikleri kesilen, kapılarına kilit vurulan, evine baskın yapılan cesur liderin partisinin milletvekiliyim. Kimse bizi korkutamaz. Yumruklarla bizi yolumuzdan döndüremez.

"MİLLETİMİZ'E HİZMET İÇİN VARIZ"

En kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarıma devam edeceğim. Türkiye'nin her yanındaki vatandaşların problemlerini dile getirmeye çalışacağım. Meclis'te vazife aldığımdan beri 250 kez konuşmuşum. Araştırma ve soru önergeleri vermişim. Bütün milletvekili arkadaşlarımız bu şekilde çalışmalarımıza devam etmişiz. Bu saldırıda bulunan arkadaşımızın 3 veya 4 konuşma yaptığını bana söylediler. Biz orada milletimize hizmet için varız ve devam ettireceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Ulaştırma, Tarım ve Milli Savunma bakanlıklarının 2023 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda İyi Partili Koncuk: Kurt Kışı Geçirir de Yediği Ayazı Unutmaz İyi Partili Koncuk: Kurt Kışı Geçirir de Yediği Ayazı Unutmaz

Milletvekili, İYİ Parti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Partili Hüseyin Örs taburcu oldu: Kimse bizi korkutamaz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:12 Muğla Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
22:11 Adana Demirspor'un milli stoperi İstanbul devine imzayı atıyor! Transferi takım arkadaşı duyurdu
21:22 Süper Lig deviyle ismi anılan Hırvatistan'ın kalecisi Dünya Kupası'nda tarih yazıyor
21:09 6 yaşındaki kızı istismar ettiği öne sürülen Kadir İstekli ilk kez konuştu: Hakkımda linç kampanyası var
21:09 Uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis cezası alan TUBAM Başkanı'nın Batum'a kaçtığı belirlendi
20:53 Onlarca iş arkadaşını dolandırdı! Yarım milyondan fazla vurgun yapıp kayıplara karıştı
20:51 Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler
20:39 Kayıp eşini arayan adamın söyledikleri Müge Anlı'nın stüdyosunu buz kestirdi: Karımla yalnız kalmak için beni döverek evden atıyordu
20:17 Hırsızlar bu evleri mesken tuttu! 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar
19:22 İYİ Partili Hüseyin Örs taburcu oldu: Kimse bizi korkutamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 22:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Hüseyin Örs taburcu oldu: Kimse bizi korkutamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement