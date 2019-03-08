Son Dakika Haberleri: İyi Parti Türkeli İlçe Başkanı Özçelik İstifa Etti

İyi Parti Türkeli İlçe Başkanı Özçelik İstifa Etti

1 saat önce

İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Özçelik, partisinden istifa etti.

İyi Parti Türkeli İlçe Başkanı Özçelik İstifa Etti, System.String[]
İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Özçelik, partisinden istifa etti.

Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük umutlarla kurulan İYİ Parti'nin, Türkeli ilçesinde karşılık bulamadığını söyledi.

İYİ Parti'nin mevcut partilere alternatif merkez bir parti olarak kurulduğunu anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Farklı siyasi partilerde görev yapmış arkadaşlarımızla ilçemizde İYİ Parti teşkilatını kurduk. Genel Merkez nezdinde alınan kararların ve atılan adımların ne yazık ki tabanda karşılık bulmadığı her kesim tarafından görülmüştür. Siyaset gönüllere girebilmektir. Halka rağmen siyaset yapılmaz. Bize düşen, 20 sene bu millete hizmet etmiş ve insanların gönlüne girebilmiş bir adayın etrafında toplanarak ilçeyi sahipsiz bırakmamaktır. Bugün itibarıyla ilçe başkanı olarak İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak isterim. MHP ve belediye başkan adaylarının da her şartta yanlarında olduğumuzu bildiririm."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Merkez, Türkeli, İYİ Parti, Güncel
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