Sinan Ateş'in vurulduğu yere İYİ Parti afiş astırdı! Aynı yerde daha önce Devlet Bahçeli görselleri vardı - Son Dakika
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Sinan Ateş'in vurulduğu yere İYİ Parti afiş astırdı! Aynı yerde daha önce Devlet Bahçeli görselleri vardı

04.04.2023 00:46
Sinan Ateş'in vurulduğu yere İYİ Parti afiş astırdı! Aynı yerde daha önce Devlet Bahçeli görselleri vardı

İYİ Parti, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in vurulduğu yolun karşısında bulunan bilboarda, "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" afişi astı. Aynı bilboardda daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görselleri bulunuyordu.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili İYİ Parti dikkat çeken bir harekete imza attı.

İYİ PARTİ'DEN SİNAN ATEŞ AFİŞİ

Sinan Ateş'in vurulduğu yolun karşısında bulunan bilboarda İYİ Parti tarafından Sinan Ateş pankartı asıldı. Pankartta, "Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadeleri yer aldı.

AYNI BİLBOARDDA DAHA ÖNCE BAHÇELİ GÖRSELLERİ VARDI

Sinan Ateş'in pankartının asıldığı bilboardun ayrı bir özelliği bulunuyor. Bilboardda daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görselleri yer alıyordu.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 20 kişi tutuklandı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in vurulduğu yere İYİ Parti afiş astırdı! Aynı yerde daha önce Devlet Bahçeli görselleri vardı - Son Dakika
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