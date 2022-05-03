İyi Parti: Ülkemizde Fikirleri Nedeniyle, Hukuksuz Bir Şekilde Masum İnsanlar Tutuklu Kalırken Söz Konusu Kadına Şiddet Olunca Hemen Salıveriliyorlar - Son Dakika

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, " Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bayramın ilk saatlerinde bir kadına şiddet uygulayan fail maalesef adli kontrol ile serbest bırakıldı. Ülkemizde, fikirleri nedeniyle, hukuksuz bir şekilde masum insanlar tutuklu kalırken söz konusu kadına şiddet olunca hemen salıveriliyorlar. Kadınlar bırakın geceyi, kendilerini gündüz bile güvencede hissedemiyorlar" açıklamasını yaptı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bayramın ilk saatlerinde, Erkan Şahin iş arkadaşı Figen K.'ya mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek şiddet uygulamıştı. Olaya şahit olan yurttaşlar, Erkan Şahin'e müdahale etmiş ve ihbar üzerine polis, ifadesini almak üzere karakola götürmüştü.

İYİ Parti'nin yaptığı açıklamaya göre fail adli kontrol ile serbest bırakıldı. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı'nın olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"KADINLAR BIRAKIN GECEYİ, KENDİLERİNİ GÜNDÜZ BİLE GÜVENCEDE HİSSEDEMİYORLAR"

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bayramın ilk saatlerinde bir kadına şiddet uygulayan fail maalesef adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ülkemizde, fikirleri nedeniyle, hukuksuz bir şekilde masum insanlar tutuklu kalırken söz konusu kadına şiddet olunca hemen salıveriliyorlar. Kadınlar bırakın geceyi, kendilerini gündüz bile güvencede hissedemiyorlar.

Can güvenliğinin olmadığı bir ülkede yaşamak zorunda bırakılan kadınların sesi olmaya söz verdik. Biz kadınlara iktidarımızda hukukun üstünlüğünün var olduğu, kadın haklarının eksiksiz olarak uygulandığı bir Türkiye taahhüt ediyoruz."