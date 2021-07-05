İYİ Parti Urla İlçe Başkanlığı Urumçi olaylarını kınadı - Son Dakika

İYİ Parti Urla İlçe Başkanı Yüksel Bıyık, Urumçi olaylarının 12. yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi.

İlçe başkanlığı binasındaki toplantıda 5 Temmuz'un Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı katliamın yıl dönümü olduğunu belirterek, olayları kınadı.

Çin'de her yıl 6 binden fazla idam cezası verildiğini ve bunların yüzde 80'inin Doğu Türkistan'da gerçekleştiğini kaydeden Bıyık, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan Türklüğünün korunması ve varlığının devamı, topraklarının bekası için bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün Türk devletlerini, İslam alemini ve dünyayı bu yaşanan insanlık dramına karşı gerekli adımları atmaya, Çin'e karşı gerekli diplomatik girişimleri uygulamaya davet ediyoruz. Urumçi Katliamının 12'inci yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bir kez daha uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyor, Birleşmiş Milletleri bu şiddete son vermek için zaman geçirmeden gerekeni yapmaya davet ediyoruz."