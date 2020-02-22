İYİ Parti Urla ilçe teşkilatında Yüksel Bıyık güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti Urla ilçe teşkilatında Yüksel Bıyık güven tazeledi - Son Dakika

İYİ Parti Urla ilçe teşkilatında Yüksel Bıyık güven tazeledi

6 saat önce

İYİ Parti Urla 2. olağan genel kurulunda mevcut başkan Yüksel Bıyık, yeniden seçildi.

İYİ Parti Urla ilçe teşkilatında Yüksel Bıyık güven tazeledi, System.String[]

İYİ Parti Urla 2. olağan genel kurulunda mevcut başkan Yüksel Bıyık, yeniden seçildi.

İlçedeki bir iş merkezinin toplantı salonunda düzenlenen genel kurula partinin Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da katıldı.

İki listenin yarıştığı seçimlerde geçerli 159 oyun 88'ini alan Yüksel Bıyık, yeniden seçildi. Diğer aday Mehmet Rüştü Ercan'ın listesi 71 oy aldı.

Bu seçimde kaybedenin olmadığını belirten Bıyık, yeni dönemde birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İlçe yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Gülsen Seçkiner, Sultan Bayrak, Rezzan Akgül, Aygül Hasırcı, Saadet Kancaoğlu, Gülay Tekin, Sevgi Oktar, Emine Gökalp, Mukaddes Kılınç, Nazmiye Ülger, Ebru Aşman, Halise Korkmaz, Necla Akkaş, Canan Doyuran, Ertan Tekin, Bekir Başpınar, Hasan Şimşek, Hasan Demiraslan, Tanju Dedeoğlu, İsmail Dikmen, Oktay Hasırcı, Mustafa Alikaya, Ahmet Arda, Denizhan Murat Çorumlu, Necdet Büber, Nihat Türkoğlu, Erkan Özbay"

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Urla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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