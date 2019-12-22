İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanının aracına ateş açıldığı iddiası - Son Dakika

İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, ışıkta beklerken aracına av tüfeğiyle ateş edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Akşam saatlerinde Uşak- İzmir kara yolu Hacıkadem kavşağında 35 U 8270 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Savaş, plakasını göremediği bir minibüsten aracına ateş edildiği iddiasıyla en yakın akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, sağ ve sol kapı camları kırık olan araçta inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de buraya gelerek incelemelerde bulundu.

İşlemlerin ardından araç olay yerinden kaldırılırken, Savaş da ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.