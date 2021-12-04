Sağlık çalışanıyla tartışan İYİ Parti'li isim, beyaz kodu duyunca çıldırdı: İşe dönmek için bana yalvarırsın - Son Dakika

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gitti. Burada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sağlık çalışanları ile tartışan Ofluoğlu, sesini yükseltmeye başlayınca bir personel beyaz kod vereceğini söyledi.

"SORARIM SANA O BEYAZ KODU"

Bu anlarda kendini kaybeden ve tehditler savuran Ofluoğlu, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." dedi. Hasan Ofluoğlu'nu çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

"YALVARIRSIN BANA İŞİNE DÖNMEK İÇİN"

"Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için. Arkadaşın ismini cismini alın bana" ifadelerini kullanan Ofluoğlu, bir süre sonra hastaneden ayrıldı.