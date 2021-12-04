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İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma - Son Dakika

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

04.12.2021 08:53

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu gittiği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı sağlık çalışanı ile tartıştı. Sesini yükselten Ofluoğlu'na sağlık çalışanı beyaz kod vereceğini söyledi. Bu anlarda çıldıran İYİ Partili isim "Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın? Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi.

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne gitti. Burada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sağlık çalışanları ile tartışan Ofluoğlu, sesini yükseltmeye başlayınca bir personel beyaz kod vereceğini söyledi.

"SORARIM SANA O BEYAZ KODU"

Bu anlarda kendini kaybeden ve tehditler savuran Ofluoğlu, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." dedi. Hasan Ofluoğlu'nu çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

"YALVARIRSIN BANA İŞİNE DÖNMEK İÇİN"

"Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için. Arkadaşın ismini cismini alın bana" ifadelerini kullanan Ofluoğlu, bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma - Son Dakika
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