İYİ Parti üyeleri, Gölbaşı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekti

İYİ Parti üyeleri, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Mevlana Parkı'ndaki etkinliğe İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Öztürk'ün de aralarında olduğu partililer katıldı.

Vatandaşlara lokma ikram edilirken kadına yönelik şiddete ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, kadına yönelik şiddet eylemlerinin sona ermesini istediklerini dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk ise kadına şiddetin önlenmesinin en önemli adımın eğitim olduğunu vurguladı.