Son Dakika Haberleri: İyi parti üyelerinden 'barış pınarı harekatı' destek için kan bağışı
Son Dakika Güncel İyi parti üyelerinden 'barış pınarı harekatı' destek için kan bağışı

İyi parti üyelerinden 'barış pınarı harekatı' destek için kan bağışı

34 dakika önce

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile beraber, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için kan bağışında bulundu.

İyi parti üyelerinden 'barış pınarı harekatı' destek için kan bağışı, System.String[]

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri ile beraber, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için kan bağışında bulundu.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nca, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında sınır ötesi operasyonda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Mehmetçiğe destek için kan bağışı yapıldı. İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın yanı sıra, ilçe başkanları ve diğer teşkilat üyeleri, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'ne giderek, Mehmetçik için kan verdi.

Kan bağışında konuşan Kırkpınar, "Biz bugün İyi Parti İzmir İl Teşkilatı olarak ilçe başkanlarımızla birlikte kan merkezine geldik. 'Barış Pınarı Operasyonu'na çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem moral vermek hem de destek olmak istedik. Umut ediyor ve inanıyorum ki büyük bir başarıyla operasyonlarını tamamlayacak olan Mehmetçiklerimiz ayakları taşa değmeden tekrar yurdumuza dönecek, bizlerle buluşacaktır. Türk milletinin genetik kodlarında vatan sevgisi vardır. Vatan söz konusu olduğu andan itibaren her şey değişir. Bizler vatanın, devletin ve milletin bütünlüğü altında birleşiriz. Bugün burada olmamızın da sebebi budur" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, İYİ Parti, Kırkpınar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:45 Kaynak: DHA
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