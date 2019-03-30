İyi Parti Van Gençlik Kolları, AK Parti'ye Geçti
10 dakika önce
İYİ Parti Van Gençlik Kolları, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçiş yaptı.
İYİ Parti Van
Gençlik Kolları, partilerinden istifa ederek AK Parti
'ye geçiş yaptı.
İYİ Parti Van Gençlik Kolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı olarak milli değerlerimize sahip çıkmak adına fedakar bir düşünce ile faaliyetlerimizi sürdürürken, İYİ Parti'nin sergilemiş olduğu duruşun, ülke ve devlet menfaatlerinden uzaklaşmasından ötürü bizlere hizmet etmediğini gençler olarak gördük. Bu anlamda yönetimimizle beraber istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, bu bağlamda kendimize en yakın parti olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'ni görüp, oluşumun içine girmeye karar verdik. Bu kararımızın sonuna kadar arkasında durup, Türkiye Cumhuriyeti
Devletimizin milli ve beka menfaatlerini gözeterek ilerleyeceğimize söz veriyoruz" denildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:47 Kaynak: İHA
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