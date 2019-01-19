Son Dakika Haberleri: İyi Parti ve Chp, Başkan Atabay İçin Güç Birliği Yaptı

İyi Parti ve Chp, Başkan Atabay İçin Güç Birliği Yaptı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, İYİ Parti ve CHP ilçe teşkilatları düzenlenen ortak basın toplantısında CHP'li Didim Belediye Başkan Adayı Deniz Atabay'ın seçim zaferi için güç birliği yapacaklarını ilan etti.

İyi Parti ve Chp, Başkan Atabay İçin Güç Birliği Yaptı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, İYİ Parti ve CHP ilçe teşkilatları düzenlenen ortak basın toplantısında CHP'li Didim Belediye Başkan Adayı Deniz Atabay'ın seçim zaferi için güç birliği yapacaklarını ilan etti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, halkın tercihi ve oylarıyla göreve gelerek 5 yıldır hizmet için çalıştıklarını belirterek, görev süresi boyunca içtenlikle, kanuna bağlı bir şekilde, hiçbir siyasi ideoloji, dil, din, köken gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza eşit davrandıklarını söyledi. Didim'de 5 yıldır edindikleri tecrübe ile bir 5 yıl daha bu hizmeti yapmaya aday olduklarını ifade eden Atabay, "İYİ partilerden iyi niyetler çıkar. Biz bu sözle birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğiz. Bu ittifakın adı neyse o dur. Başka sıfatlar takmak sadece sizi halkın gözünde küçültür. Hedefimize büyüyerek katlanarak yürüyeceğiz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek, daha iyi bir ilçe bırakabilmek için çalışacağız" diye konuştu.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve beraberinde CHP Didim İlçe Teşkilatının yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Ekrem Nuri Büyükpoyraz ise; "İttifakın kurulma nedenine indiğimiz zaman her iki partinin temelinde yatan ortak öge ve ortak unsur kesinlikle cumhuriyettir, demokrasidir, milliyetçiliktir ve Mustafa Kemaldir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ilçe binasında düzenlenen toplantının ardından her iki partide birlik ve beraberlik mesajı vererek, birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika
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