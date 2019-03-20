İyi Parti ve CHP'li Milletvekillerinden Ortak Tank Palet Açıklaması
34 dakika önce
İYİ Parti ve CHP'li milletvekilleri Çark Caddesinde bir yürüyüş düzenleyerek Tank Palet Fabrikası için açıklamada bulundu.
İYİ Parti
ve CHP
'li milletvekilleri Çark Caddesinde bir yürüyüş düzenleyerek Tank Palet Fabrikası için açıklamada bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) ve İYİ Parti Sakarya
Milletvekilleri Çark Caddesinde bir yürüyüş yaparak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 25 yıllığına kiralanan Arifiye
ilçesinde bulunan Tank Palet Fabrikası hakkında açıklamalarda bulundular.
"Buna müsaade etmeyin"
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
, yaptığı açıklamada, "Dün Cumhurbaşkanı
Kent Meydanında 50 milyon dolar için bu işi yaptığını söylüyor. Ayıp be ayıp. 50 milyon dolar için bu fabrika satıyorsanız yazıklar olsun. Bu seçimde eğer Sakarya halkını mevcut hükumete bir tokat atarsa mevcut hükumet bu kararından vazgeçmiş olacak. Eğer bunu becerebilirsek o fabrikanın satılmasının önüne geçeceğiz. Eğer geçemezsek bunun arkasından TÜVASAŞ sırada Tuzla Tersanesi
sırada, ASELSAN sırada bunların hepsini satacaklar. Allah rıza için bu işe sahip çıkın. Eğer sahip çıkmazsanız etek giyen bir Katarlı gelecek o fabrikadaki albaya hesap soracak buna müsaade etmeyin" dedi. - SAKARYA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: İHA
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu
CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tarihi Teklif: Sözleşmeyi İptal Et, 50 Milyon Doları Sana Bulacağım
İstifa Eden Kazakistan Devlet Başkanı'nın Yerine Gelen İsim Belli Oldu