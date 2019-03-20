Son Dakika Haberleri: İyi Parti ve CHP'li Milletvekillerinden Ortak Tank Palet Açıklaması

İyi Parti ve CHP'li Milletvekillerinden Ortak Tank Palet Açıklaması

34 dakika önce

İYİ Parti ve CHP'li milletvekilleri Çark Caddesinde bir yürüyüş düzenleyerek Tank Palet Fabrikası için açıklamada bulundu.

İyi Parti ve CHP'li Milletvekillerinden Ortak Tank Palet Açıklaması, System.String[]
İYİ Parti ve CHP'li milletvekilleri Çark Caddesinde bir yürüyüş düzenleyerek Tank Palet Fabrikası için açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti Sakarya Milletvekilleri Çark Caddesinde bir yürüyüş yaparak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 25 yıllığına kiralanan Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet Fabrikası hakkında açıklamalarda bulundular.

"Buna müsaade etmeyin"

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, yaptığı açıklamada, "Dün Cumhurbaşkanı Kent Meydanında 50 milyon dolar için bu işi yaptığını söylüyor. Ayıp be ayıp. 50 milyon dolar için bu fabrika satıyorsanız yazıklar olsun. Bu seçimde eğer Sakarya halkını mevcut hükumete bir tokat atarsa mevcut hükumet bu kararından vazgeçmiş olacak. Eğer bunu becerebilirsek o fabrikanın satılmasının önüne geçeceğiz. Eğer geçemezsek bunun arkasından TÜVASAŞ sırada Tuzla Tersanesi sırada, ASELSAN sırada bunların hepsini satacaklar. Allah rıza için bu işe sahip çıkın. Eğer sahip çıkmazsanız etek giyen bir Katarlı gelecek o fabrikadaki albaya hesap soracak buna müsaade etmeyin" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

Sakarya, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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