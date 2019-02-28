Son Dakika Haberleri: İyi Parti ve Demokrat Parti'den Mersin Adaylığı Ysk'dan Dönen Burhanettin Kocamaz, Seçilme Hakkının...

İyi Parti ve Demokrat Parti'den Mersin Adaylığı Ysk'dan Dönen Burhanettin Kocamaz, Seçilme Hakkının...

1 saat önce

IHAAW121730-SIY/28-02-2019- İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi.

İyi Parti ve Demokrat Parti'den Mersin Adaylığı Ysk'dan Dönen Burhanettin Kocamaz, Seçilme Hakkının..., System.String[]
IHAAW121730-SIY/28-02-2019

- İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz'dır" dedi. 28.02.2019 12: 17: 30 TSI
NNNN - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:23 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Politika
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