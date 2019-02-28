İyi Parti ve Demokrat Parti'den Mersin Adaylığı Ysk'dan Dönen Burhanettin Kocamaz, Seçilme Hakkının...

IHAAW121730-SIY/28-02-2019- İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi.

IHAAW121730-SIY/28-02-2019



- İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz'dır" dedi. 28.02.2019 12: 17: 30 TSI

NNNN - MERSİN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Akşener'in Mersin Çözümü Belli Oldu: Kocamaz'ın İş Adamı Olan Oğlu Aday Gösterilecek

İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Çelikoğlu Adaylıktan Çekildi

Burhanettin Kocamaz: İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Devlet Eski Bakanı Ayfer Yılmaz Olacak

İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi