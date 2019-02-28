İyi Parti ve Demokrat Parti'den Mersin Adaylığı Ysk'dan Dönen Burhanettin Kocamaz, Seçilme Hakkının...
1 saat önce
IHAAW121730-SIY/28-02-2019- İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi.
IHAAW121730-SIY/28-02-2019
- İYİ Parti ve Demokrat Parti'den Mersin adaylığı YSK'dan dönen Burhanettin Kocamaz, seçilme hakkının elinden alındığını belirterek, "Bizim önümüz kesildi. Bu konuyla ilgili adayımız Ayfer Yılmaz'dır" dedi. 28.02.2019 12: 17: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:23 Kaynak: İHA
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