İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak - Son Dakika
BBC

İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak

16.11.2020 19:27
İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iadei ziyarette bulunurken, 9 Kasım'da açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi hakkında da bilgi verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iade-i ziyarette bulunurken, 9 Kasım'da açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi hakkında da bilgi verdi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olarak adlandırılan bugünkü uygulanan başkanlık sistemine karşı çıkan iki partinin lideri "parlamenter sistem" konusunda ortak çalışma yapma kararı aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider basına açıklama yaptı.

İlk sözü alan Akşener, Davutoğlu'nun 9 Kasım'da kamuoyuna açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi hakkında bilgi verdiğini anlattı.

Akşener, İYİ Parti olarak kendilerinin de iyileştirilmiş veya güçlendirilmiş parlamenter sistem tasarımı üzerine çalıştıklarını belirterek, "Şimdi bu iki çalışmayı biraraya getireceğiz ve ortak noktaları, uzlaşılabilir noktalara bakacağız. Arkadaşlarımızın konuda ortak çalışma yapmaları konusunda mutabık kaldık" dedi.

Davutoğlu: Hükümet sisteminin iflası

Davutoğlu da genel merkezlerinin yanyana olmasına göndermede bulunarak, İYİ Parti ile hem komşuluk, hem de bir çok açıdan ortak kaygı ve görüşleri olduğunu vurguladı.

Siyasetçinin, varolan yanlışı söylemenin yanında, bu yanlış karşısında alternatif öneriyi de ortaya koymak durumunda olduğunu anlatan Davutoğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kastederek şunları söyledi:

"Artık Cumhurbaşkanı'nın da kabul ettiği hem Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hem hukuk hem de demokraside problem olduğu gerçeği, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflası anlamına gelir" dedi.

Halen uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de geçmişte uygulanan parlamenter sistemin de "çarpık" sistemler olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanrken, 1924 Anyasası ile gelen çoğunlukçu sisteme de, 1961 Anayasası ile gelen vesayetçi sisteme de, 982 Anayasası ile gelen melez sisteme de karşıyız. Tam şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öneriyoruz" diye konuştu.

Akşener: Soylu çevresine dikkat etsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nca Kanal İstanbul'a karşı olduğu için "bölücülük" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasını kamuoyuna duyuran isim olan Akşener'e, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan "bölücü suçlaması yok" açıklaması da soruldu.

Açıklamasının arkasında duran Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "çevrene dikkat et" uyarısında bulundu:

"Bendeki belge ve bilgiler benim söylediğim gibi. 27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Burada sayın Soylu'nun çevresine çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim. Yani uzun süre İçişleri Bakanlığı görevini yürütmediğim için zaman zaman, acemilikle itham edilsem dahi kendisine bir eski İçişleri Bakanı olarak çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim buradan, herkes anladığını anlasın."

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Milli futbolcu Aycan Yanaç, Estonya ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı Sokakta hamsterı tokatlayıp ardından ısıran kadına para cezası kesildi Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım
Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcenolı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Mustafa Cengiz: Sağlığım elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim Mustafa Cengiz: Sağlığım elverdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğim         
18:55
Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum         
18:20
Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı         
18:09
İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada         
17:39
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı         
16:51
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım Eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalışan sanıktan pes dedirten savunma: Kasti yapmadım         
13:23
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 19:49:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei