İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi - Son Dakika

İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi

19 dakika önce

Isparta'da İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi.

İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi, System.String[]

Isparta'da İYİ Parti Yalvaç İlçe Başkanlığına Fikret Çalışkan seçildi.

İYİ Parti İlçe Kongresi Yalvaç Ata Düğün Salonu'nda yapıldı. Tek listenin yer aldığı kongrede Çalışkan, oy çokluğu ile göreve getirildi.

Sonucun açıklanmasının ardından konuşan Çalışkan, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Partisinin iktidara gelmesi için gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Çalışkan, ilçede çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını, vatandaşların dertlerini ilgili makamlara ileteceklerini kaydetti.

Kongreye katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Çalışkan'a görevinde başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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