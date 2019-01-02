Son Dakika Haberleri: İyi Parti'ye 150 Kişi Katıldı

İyi Parti'ye 150 Kişi Katıldı

45 dakika önce

Yerel seçimlere çok iddialı bir şekilde hazırlanan İYİ PARTİ Körfez İlçe Teşkilatı; bir yandan da toplu üye katılımlarını gerçekleştiriyor.

İyi Parti'ye 150 Kişi Katıldı, System.String[]

İYİ PARTİ Körfez İlçe Teşkilatı Seçim İrtibat Bürosu'na gelen ve bu güne kadar hiç bir siyasi partide vazife yapmamış yaklaşık 150 kişi; İYİ PARTİ'ye üye oldu. Partinin rozetlerini İlçe Başkanı Cahit Sürüm ile Belediye Başkan Adayı Salih Şirin birlikte yaptı.

İlçe Başkanı Cahit Sürüm, her geçen gün güçlerine güç katarak büyüdüklerini, İyiler kervanına her geçen gün yeni üyelerin katıldığını söyledi. Körfez Belediyesi'ni mutlaka alacaklarını belirten Cahit Sürüm, ' Yalana-dolana-talana dur demek için bu gün insanlar guruplar halinde partimize gelerek üye olmaktadır. Bu katılım programı, bunlardan biridir. Biz inanın bu güne kadar yapılan talanı ve yanlışlığı düzeltmek için bir beş yıl yetmez bize. Biz bunun hesabını yapıyoruz. Programlarımızı ona göre hazırlıyoruz' dedi. Belediye BAşkan Adayı Salih Şirin ise,gittikleri her bir yerde büyük ilgi ile karşılandıklarını belirterek, " Körfez'in her bir yerinde bize büyük bir destek var. Çığ gibi destek büyüyor. Biz belediyeye geldiğimiz zaman gençlerimizin ve işsiz insanların elinden tutacağız. çok önemli projelerimiz var. Bu projeler hizmete koyduğumuzda; Körfez'in çehresi değişecektir."dedi. Daha sonra partiye yeni üye olan kişilerle toplu fotoğraf çektirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:05 Kaynak: Bültenler

belediye başkan adayı, Körfez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Başkan Adayının İYİ Parti'den Olacağını Duyan CHP'liler Oturma Eylemi Başlattı Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun

Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:50:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti'ye 150 Kişi Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]