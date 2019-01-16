Son Dakika Haberleri: İyi Parti'ye Başkan Dayanmıyor

İyi Parti'ye Başkan Dayanmıyor

1 saat önce

İYİ Parti Aydın Efeler ilçe başkanlığına atanan 4. isim olan Ahmet Türkmenoğlu'na görevi törenle tevdi edildi.

İyi Parti'ye Başkan Dayanmıyor, System.String[]
İYİ Parti Aydın Efeler ilçe başkanlığına atanan 4. isim olan Ahmet Türkmenoğlu'na görevi törenle tevdi edildi. Başkan dayanmayan Efeler ilçe teşkilatında yeni başkanın partiyi seçime götürmesi hedefleniyor.

Aydın Efeler İlçe Başkanlığı'nda Selim özyılmaz'ın istifası ile boşalan koltuğu Ahmet Türkmen getirildi. Pınar Öncer, Rahmi Aydın ve Selim Özyılmaz'dan 4. İsim olarak başkanlığa getirilen Ahmet Türkmen'in göreve başlaması dolayısıyla yapılan açıklamada "İl Başkanımız Cemal Sarı'nın teklifi, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın' ın uygun görüşü ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in oluru ile Efeler İlçe Başkanlığımıza Ahmet Türkmenoğlu atanmıştır" denildi.

İl Başkanı Cemal Sarı, Efeler ilçesine yeni atanan başkan Ahmet Türkmenoğlu'nun sevilen, sayılan ve teşkilat tecrübesi olan biri olduğunu belirterek "Kendisine başarılar diliyorum. En kısa zamanda teşkilatı oluşturup yerel seçimler için çalışmalarımıza katılacaklardır. Partimize ve Efeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:17 Kaynak: İHA

Ahmet Türkmenoğlu, Aydın, Efeler, İYİ Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'in Önünde Ülkücü İşareti Yapan Başkan Adayı, Kendinden Geçti CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

İyi Parti ve CHP'de Karesi Krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Gazetesine Yazdı: Terörle Mücadelede Kimsenin Müsaadesini İsteyecek Değiliz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:53:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti'ye Başkan Dayanmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]