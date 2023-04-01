İYİ PARTİ'YE İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İFADESİ - Son Dakika
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İYİ PARTİ'YE İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İFADESİ

01.04.2023 15:41
İYİ PARTİ'YE İSABET EDEN MERMİLERLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İFADESİ

İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden mermilerle ilgili gözaltına alınan Melikşah E.'nin savcıya verdiği ifadede, "Ben hırsızların şantiyedeki malzemeleri çalmaya çalıştıklarını gördükten sonra 3-4 el havaya doğru ateş ettim. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum.

İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden mermilerle ilgili gözaltına alınan Melikşah E.'nin savcıya verdiği ifadede, "Ben hırsızların şantiyedeki malzemeleri çalmaya çalıştıklarını gördükten sonra 3-4 el havaya doğru ateş ettim. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum. Attığım mermilerin İYİ Partiye geleceğini hiç düşünmedim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi" dediği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na 30 Mart günü saat 21.30 sıralarında isabet eden kurşunlara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Melikşah E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

"SİLAHIMI HIRSIZLARLA MÜNAKAŞA YAŞAYABİLİRİM DİYE YANIMA ALDIM"

Melikşah E.'nin savcılık ifadesinde, "Şantiyenin güvenlik hususuyla benim ilgilenmem gerekiyor. 30 Mart günü E-5 tarafında tel örgülerde farklı yerlerde kesilmeler olduğunu gördüm. Saat 18: 40 sıralarında şantiyede çalışan başka biri beni arayarak yine şantiyenin çevre tellerinin kesildiğini, malzemelerin tellere yakın bölgeye atıldığını söyledi. Ben bu esnada evde iftarı bekliyordum. Saat 21.00 sıralarında bulundurma ruhsatlı silahımı da yanıma alarak tekrar şantiyeye geldim. Silahımı yanıma alma sebebim hırsızlarla bir münakaşa yaşayabilme endişemdendir. Daha sonra şantiyenin E-5 tarafından 3 kişinin TIR'ın fren ön diski dediğimiz ağır malzemeyi taşımaya çalıştıklarını gördüm. Hatta bu olayla ilgili olarak gündüz şirket patronumuza çektiğim fotoğrafları da attım. Bahsettiğim parçaların çalınmaya çalışıldığından bahsettim" dediği öğrenildi.

"HEDEFİM KESİNLİKLE PARTİ BİNASI DEĞİLDİ"

Hırsızları gördükten sonra 3-4 el havaya doğru ateş ettiğini söyleyen Melikşah E.'nin  "Şahıslar sanırım kurusıkı sanarak oralı olmadılar. Aramızda 20-25 metre mesafe vardı. Yüzleri karanlıktan dolayı görünmüyordu. Üzerlerine bir kaç adım daha yaklaşıp 3-4 el havaya doğru tekrar ateş ettim. Bu esnada bulunduğum yer moloz yığını olduğundan yere düştüm. Sinirlenerek kalkıp yine E-5 istikametindeki yöne doğru sayısını hatırlamadığım şekilde ateş ettim. Bunun üzerine şahıslar eşyaları bırakıp kaçtılar. Ben de çalınmaya çalışılan malzemeleri tek başıma yukarı doğru çektim. Zaten tellerin dışına çıkartılmamıştı. Toplamda 10-12 civarında atış yaptığımı tahmin ediyorum. Ben attığım mermilerin İYİ Parti'ye geleceğini hiç düşünmedim. Hedefim kesinlikle parti binası değildi. Ertesi gün öğlen saatlerinde İYİ Parti'ye gelen mermilerle ilgili konuyu arkadaşım söyledi. Ben de konuyu öğrenince eve geçip  silahımı alarak şantiyeye geri geldim. Zaten polislerin beni şantiyede beklediğini biliyordum. Döndüğümde polislere silahı teslim ettim" dediği kaydedildi.

Kaynak: DHA
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