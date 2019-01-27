İyi Parti Yerel Seçimlerde Kullanılacak Birleşik Oy Pusulasında 11. Sırayı Aldı.
41 dakika önce
IHAAW141850-SIY/27-01-2019- İYİ Parti yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 11. sırayı aldı.
IHAAW141850-SIY/27-01-2019
- İYİ Parti
yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 11. sırayı aldı. 27.01.2019 14: 18: 50 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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