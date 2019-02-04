Son Dakika Haberleri: İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık: "Mahallelerimize Sahip Çıkılmıyor"

İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık: "Mahallelerimize Sahip Çıkılmıyor"

46 dakika önce

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'nın kırsal mahallelerinin Trabzon'un tüm ilçelerinin kırsal mahallelerinden geride bırakıldığını söyledi.

İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık:
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'nın kırsal mahallelerinin Trabzon'un tüm ilçelerinin kırsal mahallelerinden geride bırakıldığını söyledi.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yomra'nın Oymalıtepe ve Ocak mahallelerinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Bıyık, Yomra'nın kırsal mahallelerinin Trabzon'un tüm ilçelerinin kırsal mahallelerinden geride bırakıldığını söyledi. Yomra'nın adeta sahipsiz olduğunu ifade eden Bıyık, mahallelerin yol sorunlarını sadece iki yılda çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Kırsal mahallelerde çok ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık, "Trabzon'un hangi ilçesinin köylerine giderseniz gidin; hepsinin yolu, suyu, altyapısı Yomra'mızın köylerinden çok daha iyi durumda. Yomra adeta sahipsiz. Merkez mahallelerimize sahip çıkılmadığı gibi kırsal mahallelerimize de sahip çıkılmıyor. Yollarımız perişan halde. Kırsaldaki mahallelerimizin yollarını yapmak, her mahalleye bir çocuk parkı, bir köy konağı, muhtarlık ofisi kazandırmak; cami çevrelerini, mahalle merkezini parke ile donatıp peyzaj çalışması yapmak çok mu zor? Hiçte zor değil. Bunları yapmak için önce istemek lazım. Ülkemizin kaynakları bunları icra etmek için pekala yeterlidir. Biz Yomra'mızın 25 mahallesini de modern hale getirmek istiyoruz. Gurbette yaşayan bir hemşehrimiz köyüne geldiğinde, köylerimize bir misafirimiz geldiğinde hayranlık duysun istiyoruz. Yomra'mızın merkez mahallelerini de kırsal mahallelerini de ihya edeceğiz" dedi.

31 Mart seçimlerine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Bıyık, "Bu bir yerel seçimdir. Bugün adeta harabe bir kasaba görüntüsünde olan Yomra'mızı, Karadeniz'in en modern şehri haline getirmek için göreve talibim. Hangi siyasi partimize gönül vermiş olursa olsun, Yomralıların talebi ve duası ile aday oldum. Bizim derdimiz asla siyaset değildir. Derim asla makam değildir. Benim derdim Yomra'nın hak ettiği yatırımları almasını sağlamak, Yomra'yı modern bir şehir haline getirmektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:32 Kaynak: İHA

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