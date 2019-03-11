İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık: "Milletin Gözünün İçine Baka Baka Yalan Konuşuyorlar"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, "Yomra Belediyesinin 10'da 1'i kadar bütçesi olmayan ilçelerinin köy yolları, Yomra'mızın köy yollarından çok daha iyi durumdaysa bir yerlerde sorun vardır.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, "Yomra Belediyesinin 10'da 1'i kadar bütçesi olmayan ilçelerinin köy yolları, Yomra'mızın köy yollarından çok daha iyi durumdaysa bir yerlerde sorun vardır. O sorun mevcut belediye yönetiminden kaynaklanmaktadır" dedi.



Yomra'nın Taşdelen, İkisu, Özdil ve Oymalıtepe mahallelerini ziyaret ederek çalışmalarına ara vermeden devam eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, kırsal mahallelerinin sorunlarının rahatlıkla çözülebileceğini ifade etti. Yomra'nın kırsal mahallelerinin son derece makul ve mantıklı talepleri olduğunu dile getiren Bıyık, "Halkımız 'gel benim köyüme havaalanı yap demiyor. Evime sağlıklı su getir, yolumu düzelt diyor.' Bunlar herkesin doğal hakkıdır. Mevcut belediye yönetimi köylerdeki ara yolların yüzde 98'ini asfalt ya da beton yaptıklarını söylüyor. Göz göre göre yalan konuşmak münafıklık alametidir. Televizyonlarda Yomra'nın kırsal mahallelerindeki ara yollarının yüzde 98'ini tamamladıklarını söyleyerek milletin gözünün içine baka baka yalan konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.



Yomra'yı modern bir kent görüntüsüne kavuşturacak, herkese eşit hizmet verecek akılcı ve nitelikli projelerle göreve talip olduklarını kaydeden Bıyık, "Ben devletin milletin parası ile 100 metre beton yol yapıp, o yolun başında 100 kare fotoğraf çekilmek için göreve talip olmadım. Yomra Belediyesinin 10'da 1'i kadar bütçesi olmayan ilçelerinin köy yolları, Yomra'mızın köy yollarından çok daha iyi durumdaysa bir yerlerde sorun var. O sorun mevcut belediye yönetiminden kaynaklanmaktadır" şeklinde konuştu.



Değerlendirmelerinde Yomra'nın değişim istediğini hatırlatan Bıyık sözlerini özetle şu şekilde tamamladı:



"Bizler projelerimizle sahaya indikten sonra, 15 yıl boyunca Yomra'mıza bir eser kazandırmayan belediye yönetimi proje açıklamaya başladı. Son 5 yılda bir tane çocuk parkı bile yapmayanlar artık yeşil alanlar, park ve bahçeler yapacaklarını iddia ediyorlar. Daha adaylık sürecinde bile Yomra'mızda çok şeylerin değişmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımıza vaatte bulunuyorlar ama çok büyük bir yanlışa imza atıyorlar. Diyorlar ki, 'denize dolgu yapacağız, orada sosyal alanlar olacak ama oraya sadece zenginler gidebilecek. Karada bir yerde de millet bahçesi kuracağız, oraya da fakirler gidebilecek' diyorlar. Bu ifadeler çağ dışılıktır. Halkı bölmektir. Maddi durumu uygun olmayanı hor görmektir. Her yerde olduğu gibi elbette Yomra'mızda da maddi durumu iyi olan var, olmayan var. Parası olana ayrı alan, olmayana ayrı alan vaat etmek ayıptır. Bunu düşünmek, konuşmak bile ayıptır. 2 yıl önce dolgu sahası yapıp golf sahası kuracaklarını açıkladılar. Bugün golf sahasından hiç bahsetmiyorlar. O zaman mı doğruyu söylemiyorlardı bugün mü doğruyu söylemiyorlar? Yomra halkı her şart altında bir ve bütündür. 31 Mart'tan sonra Yomra'da hizmet seferberliği başlatacağız. Yomra'mıza kazandıracağımız tüm yatırımlar, tüm tesisler tüm halkımızın emrinde olacak. Asla bir ayrım olmayacak." - TRABZON

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