Son Dakika Haberleri: İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık: "Ak Parti Seçmeni Beni İstiyor"

İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık: "Ak Parti Seçmeni Beni İstiyor"

23 dakika önce

Trabzon'un Yomra ilçesinde İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bıyık, ilçede AK Parti seçmeninin de kendisini desteklediğini belirterek "Yomra halkı değişim istiyor" dedi.

İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık:
Trabzon'un Yomra ilçesinde İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bıyık, ilçede AK Parti seçmeninin de kendisini desteklediğini belirterek "Yomra halkı değişim istiyor" dedi.

Yomra ilçe merkezinde hemşehrileri ile bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'da seçilmeleri halinde çok büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştireceklerini söyledi. Yomra'nın hizmetlerden mahrum bırakıldığını ifade eden Bıyık, "Modern bir ilçede olması gereken yatırımların hiçbiri ilçemize kazandırılmadı. Trabzon Yomra'ya doğru büyüyor. Zaten başka bir alternatif yok. Bu imkan Yomra için çok iyi kullanılmalıydı. Ama maalesef imkanlar, kaynaklar heba edildi. Yomramızda niye otopark yok, niye park ve bahçeler yok. Hani yeşil alanlar nerede? Gençliğe neden iş fırsatları sunulmuyor. Yomra'nın tüm bunları başaracak imkanları var" diye konuştu.

Yomra'yı modern bir şehir görüntüsüne kavuşturmak için Yomralıların ortak talebi ile göreve talip olduğunu hatırlatan Bıyık, "Bu bir yerel seçimdir. Devlet başkanı seçmiyoruz, belediye başkanı seçiyoruz. Yomra halkı her şeyin farkında, Yomra halkı değişim istiyor. Yomra'da AK Parti seçmeni de, muhalefet partilerimize oy veren seçmenlerde beni istiyor. Çünkü insanlar Yomra'nın kalkınmasını, modern bir şehir olmasını arzu ediyor. Biz insanları ayrıştırmayacağız, birlik ve beraberliği sağlayacağız. Belediyeler halka hizmet etmek için vardır. Yomra'da yapılmayanları yapacağız. Yomramızı modern bir şehir görüntüsüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:03 Kaynak: İHA

Mustafa Bıyık, AK Parti, İYİ Parti, Yomra, Politika
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