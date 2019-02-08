İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık: "Yomra Yıllardır Sahipsiz"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulundu.



Yomra ile ilgili olarak düşüncelerini Ergan ile paylaşan Bıyık, "AK Parti İlçe Başkanlığı'nı yürüttüğü dönemde yardımcılığını yapmaktan onur duyduğum değerli başkanıma ziyarette bulunarak fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi bir Yomra sevdalısıdır. Yomra'ya yapacak olduğumuz hizmetlerde, her daim bilgi ve tecrübesinden yararlanacağız" dedi.



Yomra'nın çok ciddi hizmetlere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Bıyık, "Bu şehirde raylı sistemin projesi yapılıyor. Şuan projenin uygulanması için finansman temini çalışmalarının sürdürüldüğünü biliyorum. Emek verenlere Trabzon adına teşekkür ediyorum. Projede deniyor ki, raylı sistem birinci etapta Akyazı ile Havaalanı arasında yapılacak. Aylarca medyada bu konu yer alıyor. Yomra'dan bir kişi çıkıp demiyor ki 'Birinci etap Akyazı ile Yomra arasında yapılsın' Bir kişi çıkıp Yomra için bunu talep etmiyor? Yomra yıllardır sahipsiz. Yomra Belediyesinin elbette raylı sistem yapacak gücü yok ama bunu talep edecek gücü olmalı. Yomramızın yetiştirdiği önemli değerler var. Bunları bir masa etrafında toplarsak raylı sistemi de ilçemize getiririz, her işi de başarırız. Göreve geldiğimizde bunu başaracağız. Yomra'mızı bir ve bütün kılacağız. El ele vererek Yomra'yı Karadeniz'in en modern şehri yapacağız" diye konuştu.



TTB Başkanı Eyyüp Ergan ise ziyaretlerinden ötürü İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık'a teşekkür etti. Ergan, Bıyık'ın çalışkanlığı ve kararlılığının şahidi olduğunu ifade etti. - TRABZON

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