İyi Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık: "Otopark Sorununu Kökünden Çözeceğiz"

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'da otopark sorununu kökünden çözeceklerini söyledi.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'da otopark sorununu kökünden çözeceklerini söyledi. Yomra'da otopark bulunmadığını ifade eden Bıyık, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.



Yomra'da otopark olmadığı için sokak ve caddelerin park alanına döndüğünü ifade eden Bıyık, "Bu durum görüntü ve gürültü kirliliğine neden oluyor. İlk iş olarak Yomra'mızın Sancak ve Kaşüstü mahallelerimizde birer adet katlı otopark yapacağız. Katlı otoparkların halk pazarı kurulan günlerde halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermesini tesis edeceğiz. Diğer günlerde de park ücretleri oldukça düşük olacak. İlçemize kazandıracağımız şehir meydanlarının altlarını da otopark olarak düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Yomra'daki otopark çalışmalarının bunlarla sınırlı kalmayacağını dile getiren Bıyık, "Halka hizmet verecek ucuz ve nitelikli otoparklarınız yoksa o şehrin caddeleri araçlar tarafından işgal edilir. İlçemize kazandıracağımız kapalı otoparkların yanı sıra gerek belediyemiz gerekse özel sektör tarafından açık otoparkların yapılmasını sağlayacağız. Ayrıca imar düzenlemelerinde otopark şartını ruhsata ekleyeceğiz. Site, apartman, işyeri yapacak olan herkes her daire ve işyeri için bir otopark yapmak zorunda olacak" diye konuştu. - TRABZON

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