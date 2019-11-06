Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü (2)
Son Dakika Güncel İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü (2)

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü (2)

7 saat önce

AĞIR YARALANAN KARABACAK DA HAYATINI KAYBETTİYozgat'ta, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan partililerden Ahmet Şükrü Karabacak da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine...

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü (2), System.String[]

AĞIR YARALANAN KARABACAK DA HAYATINI KAYBETTİ

Yozgat'ta, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan partililerden Ahmet Şükrü Karabacak da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


İYİ Parti, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti
Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 04:07:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]