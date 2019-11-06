İYİ Parti Yozgat İl Başkanı, kazada öldü (2)
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AĞIR YARALANAN KARABACAK DA HAYATINI KAYBETTİYozgat'ta, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan partililerden Ahmet Şükrü Karabacak da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine...
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:42 Kaynak: DHA
AĞIR YARALANAN KARABACAK DA HAYATINI KAYBETTİ
Yozgat'ta, İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan partililerden Ahmet Şükrü Karabacak da kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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