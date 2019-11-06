Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Yozgat İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İYİ Parti Yozgat İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

6 saat önce

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesi yakınlarında Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak olay yerinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak ise kaldırıldığı Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü Şahin Köksal ile araç içerisinde bulunan Aniş Kutlu ve Veysel Toprakseven ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Boğazlıyan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Seyfi Bayrak ve beraberindeki heyetin Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyarete gittiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Bayrak'ın cenazesi olay yerinden alınarak Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, olay yerine ilk gelen kendileri olduğunu söyleyerek üzüntülerini dile getirdi.

(İHA)

İYİ Parti, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yozgat İYİ Parti İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında hayatını kaybetti
Şarkıcı Hatice'nin verdiği poz, sosyal medyada gündem oldu Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 02:30:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYİ Parti Yozgat İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]