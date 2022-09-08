İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı

08.09.2022 18:32
İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı.

Katipoğlu, yaptığı yazılı açılamada, il başkanlığı görevine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tensipleri atandığını belirtti.

İYİ Parti'nin milletin umudu olduğunu ve tek başına iktidara yürüdüğünü savunan Katipoğlu, şunları kaydetti:

"İlçe başkanlarımızın birçoğunun, il teşkilatı üyelerinin ve partililerimizin yoğun şikayetleri üzerine genel merkezimiz tarafından Metin Özışık hakkında inceleme ve tetkik yapılmış, 5 Eylül 2022 tarihinde yönetimi ile beraber görevden el çektirilmiştir. Eski il başkanı 5 Eylül'de görevden el çektirilmesine rağmen 7 Eylül 2022 tarihinde yersiz, mesnetsiz ve hükmü olmayan bir basın açıklaması ile istifa ettiğini duyurmuştur. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı olarak, önce ülkemiz ve Yozgat'ımız için gece gündüz demeden çalışacak, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Nerede olursa olsun Bozok Yaylası'nın evlatlarının derdi bizim derdimiz olacaktır."

YORUMLAR
500
HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in 'Aynı masaya oturmayız' sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in 'Aynı masaya oturmayız' sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Yozgat, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
18:00 CHP'li Tanju Özcan: Yunanistan'a karşı canlı bomba olurum, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle yarın adalara çıkalım
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
17:26 Ankaragücü, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:31 Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ü geri dönmemişti! Eski belediye başkanı tahliye edildi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 18:32:12. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Yozgat İl Başkanlığına Bünyami Katipoğlu atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement