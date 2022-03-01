İYİ Parti Zonguldak ve Ereğli yönetiminden 17 kişi istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti Zonguldak ve Ereğli yönetiminden 17 kişi istifa etti

01.03.2022 17:35
İYİ Parti Zonguldak ve Ereğli yönetiminden 17 kişi istifa etti

İYİ Parti Zonguldak il yönetiminde 5, Ereğli ilçe yönetiminde 9, partinin ilçe kurucu kurulunda 3 olmak üzere 17 kişi istifa etti.

İYİ Parti Zonguldak il yönetiminde 5, Ereğli ilçe yönetiminde 9, partinin ilçe kurucu kurulunda 3 olmak üzere 17 kişi istifa etti.

İYİ Parti Zonguldak İl Disiplin Kurulu Başkanı ve partinin Ereğli kurucu kurulu üyesi Asım Tazegül, gazetecilere, "uyarılara rağmen gerçekleri görmeyen, kendilerini dikkate almayan, omurgalı duruş sergileyemeyen yöneticilere tepki" amacıyla istifa kararı aldıklarını söyledi.

Her partinin içinde bireysel hırs ve arzuları uğruna davasına ihanet edenlerin olabildiğini ifade eden Tazegül, şunları kaydetti:

"Mevcut sisteme dahil edilmeye çalışılan, dahil edilen truva atları olmuştur. Büyük resmin bütününe bakıp gerçek amaçları okumayan, gaflet uykusunda olan yöneticiler olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. İyi insanların görevi de bunlarla mücadele etmektir. Truva atları ve şer odakları ile geçmişte defalarca mücadele edip oyunlarını bozduk, gerektiğinde bugün de mücadele eder, oyunlarını bozarız."

Tazegül, kendisiyle birlikte il yönetiminde 5, Ereğli ilçe yönetiminde 9 ve partinin ilçe kurucu kurulunda 3 kişi olmak üzere 17 kişinin istifa dilekçelerini sunduğunu söyledi.

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Zonguldak, İstifa, Ereğli, Troy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Zonguldak ve Ereğli yönetiminden 17 kişi istifa etti - Son Dakika


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