İYİ Partiden esnaf ve sanatkara destek önerisi - Son Dakika

İYİ Partiden esnaf ve sanatkara destek önerisi

14.12.2020 14:15
İYİ Partiden esnaf ve sanatkara destek önerisi, System.String[]

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini ve devlet desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle iş yerlerini açamayan veya açsa da gelir kaybına uğrayan esnaf ve sanatkarlarımıza...

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle esnaf ve sanatkarların zor günler geçirdiğini ve devlet desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle iş yerlerini açamayan veya açsa da gelir kaybına uğrayan esnaf ve sanatkarlarımıza aylık 2 bin lira olmak üzere 6 ay boyunca karşılıksız yardım yapılmalıdır, kira stopaj oranı yılbaşından itibaren 6 ay sıfırlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, yazılı açıklamasında, 2 milyona yakın esnafın ülke ekonomisinin uzun süredir içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan sorunların yanı sıra büyük mağaza ve zincir marketlerin haksız rekabetiyle karşı karşıya olduğa dikkati çekti.

Kovid-19 sebebiyle geçici olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarın ekonomik olarak zor günler yaşadığını vurgulayan Usta, "Kiralarını, çalışanların ücretlerini, kredi borçlarını, vergilerini ve diğer sabit giderlerini ödeyemeyen esnaf ve sanatkarımız bu zor günlerinde devleti yanında görmek istemektedir." ifadesini kullandı.

İYİ Partinin hükümetten esnaf ve sanatkarlar adına destek talep ettiğine işaret eden Usta, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle iş yerlerini açamayan veya açsa da gelir kaybına uğrayan esnaf ve sanatkarlarımıza aylık 2 bin lira olmak üzere 6 ay boyunca karşılıksız yardım yapılmalıdır, kira stopaj oranı yılbaşından itibaren 6 ay sıfırlanmalıdır. Mart 2020'den sonra alınan kredilerin geri ödeme sürelerinin 1 yıl uzatılması ve bu nedenle oluşacak faizlerin Hazine tarafından karşılanması, vergi borçlarından kaynaklanacak ödemelerin 6 ay süreyle ertelenmesi ve her esnaf ve sanatkara çalışan başına 10 bin lira kredi verilmesi, kredi ödemelerinin 1 yıl geri ödemesiz 36 ay taksitle ödenmesi, kredi faizlerinin Hazine tarafından sübvanse edilmesi sağlanmalıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediyeler ve diğer kamu idarelerinin kiracısı olan esnaf ve sanatkardan 6 ay süreyle kira alınmamalı, yılın kalanı için de kiralarının artırılmamalıdır. Son derece makul olan bu taleplerin yerine getirilmesi hem esnaf ve sanatkarlarımız ile çalışanlarını bir nebze olsun rahatlatacak hem de ekonomik aktivitenin zarar görmemesini sağlayacaktır."

Esnaf ve Sanatkarlar, Erhan Usta, İYİ Parti, Ekonomi, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partiden esnaf ve sanatkara destek önerisi - Son Dakika


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