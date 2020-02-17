İYİ Partiden istifa eden milletvekili Çokal: "Partide hiyerarşik nezaket yok sayıldı" - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Partiden istifa eden milletvekili Çokal: 'Partide hiyerarşik nezaket yok sayıldı' - Son Dakika

İYİ Partiden istifa eden milletvekili Çokal: "Partide hiyerarşik nezaket yok sayıldı"

7 saat önce

İYİ Parti'den istifa eden Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi...

İYİ Partiden istifa eden milletvekili Çokal:

İYİ Parti'den istifa eden Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden oldu" dedi.


Antalya bağımsız milletvekili Tuba Vural Çokal, istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çokal açıklamasında, "Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi-onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişikliklerini dayatarak hiyerarşik nezaketi yok sayan, şeffaflık ilkesini ihlal eden bir siyasi partide, parti bilinci ve aidiyetinin bir anlamı olmadığı gibi, Türk Milliyetçiliği fikri de bu tarz anti-demokratik uygulamalarla ihya olamaz. Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır" dedi.


Savunduğu yol arkadaşlarının kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri can hıraş ve cesurca çalışan arkadaşları olduğunu söyleyen Çokal, şöyle devam etti:


"Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığı bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar. Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim, ancak parti içinde Türk Milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur. Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dahil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti'den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim" ifadelerini kullandı.


Çokal, "Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakarlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını TBMM'de gerek verecek olduğum önergelerle gerek Meclis Genel Kurul konuşmalarımla dile getirmeye devam edeceğim" dedi. - ANTALYA

Milletvekili, İYİ Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den istifa eden Tuba Vural Çokal'dan Meral Akşener'e sert eleştiri: Tam bir hayal kırıklığı
Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı Antalya'da bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu Ahmet Davutoğlu, Gezi Parkı davasından çekildi

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partiden istifa eden milletvekili Çokal: "Partide hiyerarşik nezaket yok sayıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]