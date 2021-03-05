İYİ Partili Adnan Özer'in "Özel hastane demek otel demek" sözleri tepki topladı - Son Dakika

İYİ Partili Adnan Özer'in "Özel hastane demek otel demek" sözleri tepki topladı

05.03.2021 12:27
İYİ Partili Adnan Özer'in

Talas Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Adnan Özer, "Özel hastane ile otelin ne farkı var, özel hastane demek, otel demek" şeklindeki sözleriyle tepki çekti.

Talas Belediyesi İYİ Partili Meclis Üyesi Adnan Özer, "Özel hastane ile otelin ne farkı var, özel hastane demek, otel demek" şeklindeki sözleriyle tepki çekti.

Talas Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci oturumunda Talas'a 24 saat açık bir sağlık tesisi kazandırılmasına imkan sağlayacak imar plan tadilatını içeren gündem maddesine karşı çıkan İYİ Partili Özer, "Buraya sağlık ocağı yapılsa daha iyi olmaz mı? Herkes ücretsiz yararlanır. Özel hastane ile otelin ne farkı var? Sağlık ocağı olsa da herkes faydalansa. Özel Hastane demek, otel demek. Burası ticarethane oluyor, hastane olmuyor ki" şeklindeki sözleri şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanı Mustafa Çalıksoy ise partilisi Adnan Özer'in aksine 'evet' oyu vereceğini işaret ederek, "Biz bu gündem maddesinde grubumuzu serbest bıraktık. Ben şahsen Talas'ta yaşayan birisi olarak bunun ilçemize önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum ve 'evet' oyu kullanacağımı ifade ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise dertlerinin Talas'a bir hastane kazandırmak olduğunu söyleyerek, "Bizim birinci derdimiz, mülkiyeti belediyemize ait bu arsaya hastane yaptırmak. 'Burayı ticarete çevirelim, isteyen sağlık tesisi yapsın isteyen de bakkal, dükkan büro yapsın' diyebilirdik. Ama bizim derdimiz Talas'ın bir hastaneye sahip olması. Bu nedenle buraya özellikle 'özel sağlık tesisi alanı' diye yazdık. Sağlık tesisinin dışında başka bir şey yapılması bize maddi olarak katkı sağlasa bile arzu ettiğimiz şey bu değil. Sağlık her şeyin başı ve bu nedenle buraya bir hastane kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

İYİ Partili Adnan Özer'in Özel hastane demek otel demek sözleri tepki topladı

özel hastane, Hastane, Talas, Otel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Partili Adnan Özer'in 'Özel hastane demek otel demek' sözleri tepki topladı - Son Dakika


Son Dakika

Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimiyle 15 yıl hapis Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile Lamborghini ile drift atan sürücü kaza yaptı! O anlar kamerada Kırmızı kategorideki ilde 25 kişilik grubun eğlencesi polis baskınıyla yarım kaldı Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı TSK personeline ilişkin kanun resmen yürürlüğe girdi! Uzman erbaşların emeklilik yaşı değişti Helikopter faciasında yaralanan askerlerin imdadına koşan kahraman köylü: Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim Ölen annesinin cansız bedenini 4 ay boyunca evde sakladı
Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı         
12:02
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den ilk açıklama: En kısa zamanda dönmek için elimden geleni yapacağım Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'den ilk açıklama: En kısa zamanda dönmek için elimden geleni yapacağım         
11:56
"En iyi muhalefet yapan lider" anketinde zirve, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in oldu         
11:24
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık için yakalama kararı çıkarıldı İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık için yakalama kararı çıkarıldı         
11:06
Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor Mesleklerini duyan korkuyor! Kadın gassallar yılda 10 bine yakın cenaze yıkıyor         
10:32
Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi Her birinin hikayesi yarım kaldı! Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi         
10:12
Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü Ambalaj malzemelerine gelen yüzde 40'lık zam, esnafın belini büktü         
09:53
"Polis defalarca başıma vurdu" dedi, nezarethanedeki akılalmaz görüntüleri ortaya çıktı         
09:40
Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi         
09:23
Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş Helikopter kazasında şehit düşen askerle ilgili yürek yakan detay: 3 ay önce baba olmuş         
09:17
HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler HDP'li Sezai Temelli'nin sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı: Askeri hareketlilik iktidar politikası, kaza diyemezler         
08:53
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi Öğretmenlerini görmek için mezun olduğu okula giden küçük kız, devrilen duvarın altında can verdi         
08:42
Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu Toprağa ihtiyaç duymayan hava çiçekleri kadınların yeni gözdesi oldu         
08:38
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 12:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Partili Adnan Özer'in "Özel hastane demek otel demek" sözleri tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei