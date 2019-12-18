İYİ Partili Ağıralioğlu: Dış politikada Suriye'nin yükü hala üzerimizde - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarıyla ilgili, "Asker göndermenin getireceği birtakım menfilikleri de hesaba katarak, asker gönderme talebine ret cevap verdik; çünkü dış politikada Suriye'nin yükü hala üzerimizdedir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarına ilişkin, "Mavi vatan savunması, münhasır bölgedeki haklarımız, Akdeniz'deki haklarımız dahil her türlü talebe parti olarak olumlu destek verdik. Asker göndermeyi şöyle makul bulmadık; imzalanan anlaşmanın çerçevesi içerisinde bizim oradaki egemenlik haklarımızı koruyabilmek haklarına sahibiz. Bu yönetim diyelim ki meşrutiyetini yitirdi ve ilerleyen süreçte başkaları yönetime geldi o şartlarda bile Libya'nın da bugün o münhasır bölgeden kazançları olduğu için onların da özen göstermek zorunda olduğu çerçeve metindir ve bu metinden doğan haklarımızı sonuna kadar savunabiliriz ama dış politikadaki hatalar yüzünden ödediğimiz bedeller ortadayken Libya'daki iç savaşın bir unsuru haline bizi getirebilecek olan böyle tehlikeli adımlar ile ilgili çok ihtiyatlıyız. Asker göndermenin getireceği birtakım menfilikleri hesaba katarak, asker gönderme talebine ret cevap verdik; çünkü dış politikada Suriye'nin yükü hala üzerimizdedir" dedi.