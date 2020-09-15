İYİ Partili Ağıralioğlu:  Ege'de, Akdeniz'de bir adım geri atmamalıyız - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, " Ege'de hükümetin tezleri devletimizin tezleridir. Biz Ege'de, Akdeniz'de bir adım geri atmamalıyız" dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkiye'nin bu konuda yalnız kaldığını belirterek, "Bu kadar haklı tezlerimizle, bu kadar yalnızlığımız hangi diplomasi hatasının sonucudur. Ege'de hükümetin tezleri devletimizin tezleridir. Biz Ege'de, Akdeniz'de bir adım geri atmamalıyız; ama bu kadar tezlerimizin doğruluğuna rağmen bu kadar yalnız olmamızın cevabını hükümet vermelidir. En haklı olduğumuz, en güçlü olduğumuz bir konuda Türk devletinin bu kadar yalnız olması diplomasi hatasıdır" diye konuştu. Yeni yayımlanan Navtex ile ilgili uzmanların yaptığı görüşlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, "Yunanistan fiili durum oluşturuyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti de fiili durum oluşturacak. Adaları silahsızlandırma taahhüdüyle kendilerine devredilmiş adaları silahlandırarak hukuku çiğniyorlarsa, Türkiye'nin de bu fiili duruma mukabele etme hakkı vardır" dedi.

"Kamu düzenini sağlamakla görevli bir bakanın, yargının tepesindeki en üst düzey Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bu dille konuşmasını makul görmek mümkün değildir. Kamu düzenini sağlamak demek, ülkenizi bisikletle gezilecek ülke haline getirmek demektir."